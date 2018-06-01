В российском селе коров оштрафовали за переход дороги в неположенном месте

Сумма штрафа составила 700 рублей, а это, по словам сельчан, шесть 3-литровых банок молока.

В селе Каргино Вешкаймского района Ульяновской области России, инспектор ДПС выписал штраф за переход дороги коровами в неположенном месте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель общественной палаты Ульяновской области Александр Чепухин. Сумма штрафа составила 700 рублей, а это, по словам сельчан, шесть 3-литровых банок молока.

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"Проблема у нас такая. В селе стадо - 30 голов. Из них половина - молодняк . Всю жизнь, лет 50, прогон на пастбище животных проходил по трассе за село примерно полкилометра. Другой дороги нет. Пасем по очереди. 28.05.2018. Людей, гнавших животных по домам, работник ДПС Блохин В. оштрафовал на 700 рублей. Это 6 банок молока по 3 литра! Видете ли запрещено. Но крыльев у наших коровенок нет!" - пожаловались сельчане.

Как сообщал УНИАН, в России депутат потребовал на парковке место для своего коня, поскольку лишних денег на топливо для автомобиля у него нет.