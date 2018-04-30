В Петербурге танк наехал на посетителей выставки (видео)
17:57, 30 апреля 2018Русский міръ
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Пострадали три человека: подростки получили ушибы, а мужчина ушиб ребро и сломал лодыжку.
Организаторы фестиваля устроили катание на танке Т-60 / "Фонтанка.ру"
В Санкт-Петербурге танк наехал на посетителей выставки. Одному из очевидцев удалось заснять момент наезда.
Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Как видно из записи, организаторы фестиваля «Боевая сталь» устроили катание на танке Т-60. Горожанам с детьми позволили сесть верхом на броню без всякого намека на соблюдение техники безопасности. В результате в процессе преодоления песчаной насыпи тяжелая машина подпрыгнула, два ездока не удержались и упали. Техника весом 6 тонн продолжила движение, ее гусеница вдавила людей в песок.
В результате пострадали три человека - 1985, 2003 и 2008 годов рождения - и все они живы. Подростки получили ушибы, а мужчина ушиб ребро и сломал лодыжку.
Как сообщал УНИАН, ранее в России танк Т-72 перевернулся на трассе и слетел в кювет.
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