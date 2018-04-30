В Петербурге танк наехал на посетителей выставки (видео)

Пострадали три человека: подростки получили ушибы, а мужчина ушиб ребро и сломал лодыжку.

В Санкт-Петербурге танк наехал на посетителей выставки. Одному из очевидцев удалось заснять момент наезда.

Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Как видно из записи, организаторы фестиваля «Боевая сталь» устроили катание на танке Т-60. Горожанам с детьми позволили сесть верхом на броню без всякого намека на соблюдение техники безопасности. В результате в процессе преодоления песчаной насыпи тяжелая машина подпрыгнула, два ездока не удержались и упали. Техника весом 6 тонн продолжила движение, ее гусеница вдавила людей в песок.

В результате пострадали три человека - 1985, 2003 и 2008 годов рождения - и все они живы. Подростки получили ушибы, а мужчина ушиб ребро и сломал лодыжку.

Как сообщал УНИАН, ранее в России танк Т-72 перевернулся на трассе и слетел в кювет.