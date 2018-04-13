В России танк Т-72 перевернулся на трассе и слетел в кювет (видео)
15:27, 13 апреля 2018Русский міръ
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"На войну торопились, танк потеряли!", - с усмешкой отметил один из очевидцев.
В результате инцидента никто не пострадал / скриншот
В Хабаровском крае России в районе Бикина во время транспортировки военной гусеничной техники танк Т-72 упал с трала и съехал в кювет. В результате инцидента никто не пострадал.
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Об этом сообщают "Вести.ру".
Происшествие случилось в в районе Бикина, где дислоцируется воинская часть пятой армии РФ. При перевозке танка по обычной дороге водитель одного из тралов допустил съезд с проезжей части. В результате тяжелая гусеничная техника упала на проезжую часть, танк, съехав в кювет, перевернулся на башню.
"На войну торопились, танк потеряли!", - с усмешкой отметил один из очевидцев.
В РФ на трассе перевернулся танк
Как сообщал УНИАН, российским военным разрешат платить за сгоревшие танки и самолеты в рассрочку.
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