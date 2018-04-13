В России танк Т-72 перевернулся на трассе и слетел в кювет (видео)

15:27, 13 апреля 2018
Русский міръ
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Об этом сообщают "Вести.ру".

Происшествие случилось в в районе Бикина, где дислоцируется воинская часть пятой армии РФ. При перевозке танка по обычной дороге водитель одного из тралов допустил съезд с проезжей части. В результате тяжелая гусеничная техника упала на проезжую часть, танк, съехав в кювет, перевернулся на башню.

"На войну торопились, танк потеряли!", - с усмешкой отметил один из очевидцев.

Как сообщал УНИАН, российским военным разрешат платить за сгоревшие танки и самолеты в рассрочку.

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