В России танк Т-72 перевернулся на трассе и слетел в кювет (видео)

"На войну торопились, танк потеряли!", - с усмешкой отметил один из очевидцев.

В Хабаровском крае России в районе Бикина во время транспортировки военной гусеничной техники танк Т-72 упал с трала и съехал в кювет. В результате инцидента никто не пострадал.

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Об этом сообщают "Вести.ру".

Происшествие случилось в в районе Бикина, где дислоцируется воинская часть пятой армии РФ. При перевозке танка по обычной дороге водитель одного из тралов допустил съезд с проезжей части. В результате тяжелая гусеничная техника упала на проезжую часть, танк, съехав в кювет, перевернулся на башню.

"На войну торопились, танк потеряли!", - с усмешкой отметил один из очевидцев.

Как сообщал УНИАН, российским военным разрешат платить за сгоревшие танки и самолеты в рассрочку.