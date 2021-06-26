Плоды этой спелой ягоды содержат большое количество разнообразных полезных веществ и помогают не только во время простуды.

Первая мысль, которая приходит в голову, когда возникает вопрос: «Что делать с малиной» - это найти рецепт малинового варенья и запастись мощным оружием против гриппа или ОРВИ. Тем не менее, такие свойства - не единственное премущество ягод.

Польза малины для организма

Продукт богат различными витаминами:

С - успешно борется с симптомами ОРЗ и не дает организму ослабнуть во время бушующей внутри инфекции;

Е - замедляет старение клеток, сохраняет необходимую норму гемоглобина, укрепляет капилляры и улучшает свертываемость крови.

В3 - расширяет сосуды, стимулирует выработку желудочного сока и улучшает микроциркуляцию крови.

В6 - дарит незамедлительный мочегонный эффект, снимает спазмы, способен снизить (или предотвратить) нервные расстройства, улучшает состояние кожи.

В2 - положительно влияет на зрение, щитовидную железу и репродуктивную систему.

В1 - ускоряет Б-Ж-У обмен и повышает аппетит.

А - улучшает состояние иммунитета, активно борется с вирусами и бактериями.

Для женщин

Читайте также5 летних десертов, которые можно приготовить домаПолезные свойства малины для здоровья милых дам выражаются в способности этой ягоды улучшать работу репродуктивной системы и синтеза гормонов. Разглаживаются морщинки, улучшается цвет лица и общее состояние кожи. Ускоряется рост волос. Кстати, малины - отличное средство для похудения.

Для мужчин

Если вам интересно, какие болезни лечит малина у мужчин, то знайте, что регулярное употребление этих спелых ягод поможет увеличить уровень тестостерона в крови и улучшить фертильность. Также малина нормализует пищеварение, повышает настроение и стабилизирует нервную систему.

В чем вред малины и кому ее нельзя употреблять

Ягоды, как и любой другой продукт, вреден и полезен одновременно. Перед тем, как есть малину, убедитесь, что вы не страдаете одним из этих заболеваний:

подагра;

аллергия;

почечная недостаточность или любые другие проблемы с почками;

язва, гастрит, хронические и острые заболевания ЖКТ;

сахарный диабет;

астма;

мочекаменные болезни.

Кому нельзя малину ещё: детям до трех лет, беременным с гипертонусом матки, людям, которые принимают препараты, ускоряющие свертываемость крови.

Как выбрать малину

Рассматривая ягоды на базаре или в супермаркете, принюхайтесь. Хорошая спелая малина всегда ароматная. К тому же, долго она не залеживается и, если продукт несвежий, то вы увидите сок на дне емкости и плесень на ягодах. И сами они на ощупь будут мягкими, а не упругими.

Помните о том, что максимальное количество полезных веществ находится именно в свежем продукте. Даже малина перетертая с сахаром - это лучше, чем варенье.

Хранить ягоды нужно не более двух суток и только в холодильнике. Если хотите продлить срок - разложите сухую малину на большой плоской тарелке или подносе и поставьте в морозильную камеру. Только после этих манипуляций ягоды можно ссыпать в пакет. Такая последовательность действий необходима, если не хотите в итоге получить один сплошной слипшийся ком.

Рецепт малиновой наливки на водке

малина - 5 кг;

сахар - 1 кг;

водка - 1.5 л;

вода - 1 л.

Перебрать и очистить малину, засыпать в емкость из стекла. Налить водку так, чтобы она покрывала ягоды на 2-3 см. Закрыть сосуд куском плотной ткани и убрать в теплое место на неделю. По истечении срока слить лишнюю жидкость, в неё отжать осадок. Взять кастрюлю и смешать его с сахаром и водой. Поставить на медленный огонь, кипятить 5 минут, снимая пенку. Получившийся сироп остудить и смешать с настойкой. Готовый напиток процедить и перелить в стеклянный сосуд. Оставить на месяц в прохладном месте. Затем наливку отфильтровать, разлить по бутылкам и хранить при температуре от 6-16 °C.

Также из малины можно приготовить изумительное варенье.

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Автор: Кристина Кащавцева