Греческий обед , состоящий из греческого салата и мусаки, Савва Либкин приготовил в компании певицы и блогера Jerry Heil.

Одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире из ресторана "Дача" рассказал и показал, как приготовить греческую запеканку с баклажанами и фаршем - мусаку.

Греческий обед в одесском ресторане "Дача", состоящий из греческого салата и мусаки, Савва Либкин приготовил в компании певицы и блогера Jerry Heil (Яна Шемаева). Во время эфира ведущие поговорили о естественной красоте, монетизации социальных сетей и, конечно же, спели хит Jerry Heil «Охрана, отмена».

"Баклажан - овощ, удивительный как внутри, так и снаружи. Современные врачи (особенно на арабском Востоке) не устают говорить о баклажанах как об овощах долголетия. Русское слово «баклажан» произошло либо из турецкого, либо из таджикского языка, а вот почему овощ густо-фиолетового цвета назвали синеньким - это одесская загадка. Говорят, что в Украине баклажаны появились в ХVII-XVIII веках. Одесса, мне кажется, должна сказать за них спасибо грекам. Как и за многие блюда из синих", - говорит Либкин.

Как приготовить греческую мусаку?

Основные составляющие мусаки - овощи, мясной фарш и французский соус "Бешамель", который появился в рецепте запеканки в 1920 году благодаря афинскому повару и ресторатору Николасу Целементесу.

Ингредиенты:

(из расчета на 6 порций мусаки)

1 кг баклажанов

1 кг картофеля

100 г сыра пекорино

300 г моцареллы

Для соуса "Бешамель":

150 г муки

150 г сливочного масла

1,5 л молока

мускатный орех

4 яичных желтка

сыр пекорино

Для мясного фарша:

700 г свинины

700 г телятины

500 г репчатого лука

100 г чеснока

500 г томатов в собственном соку

150 г оливкового масла для обжарки

Приготовление:

1. Баклажаны нужно очистить от кожуры и нарезать вдоль слайсами примерно в 1 см толщиной. Слайсы солим крупной солью и обматываем вафельным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу, а заодно и избавиться от горечи баклажанов.

2. Картофель чистим и нарезаем кольцами примерно в 0,7 см толщиной.

3. В сковороду наливаем оливковое масло, ставим ее на сильный огонь и обжариваем картофель и баклажаны. После того, как овощи обжарены, даем им стечь: так мы избавимся от лишнего масла.

4. Наливаем небольшое количество оливкового масла в форму для запекания с высокими бортами. Выкладываем туда первый слой из картофеля, добавляем соль и перец, после чего кладем слой из баклажанов с теми же специями.

5. Чтобы подготовить мясной фарш, крупно нарезаем лук, измельчаем чеснок и обжариваем их вместе. Добавляем сахар, корицу, мускатный орех, лавровый лист и следом отправляем туда же фарш из свинины и говядины. Хорошенько перемешиваем. Чтобы фарш приобрел приятный цвет, добавляем к нему томаты, еще раз перемешиваем и оставляем на 10-15 минут на слабом огне.

6. Теперь займемся соусом "Бешамель". В кастрюле на слабом огне растапливаем сливочное масло. Когда масло растопилось, добавляем муку, хорошо перемешиваем смесь венчиком и наливаем молоко.

7. Когда соус начинает пузыриться - он готов. "Бешамель" должен получиться гладким и кремообразным. Сняв кастрюлю с соусом с огня, мы добавляем туда молотый перец, тертый мускатный орех, сыр пекорино и яичные желтки. Как следует все перемешиваем.

8. Мясной фарш выкладываем в форму для запекания поверх картофеля и баклажанов. Сверху на фарш выкладываем еще один слой баклажанов.

9. Поливаем сверху соусом "Бешамель" и посыпаем тертыми сырами - пекорино и моцареллой.

10. Отправляем блюдо в духовку на 35-40 минут. Запекаем до золотистой корочки. После духовки запеканку нужно оставить на один час, чтобы она настоялась и остыла.

Рецепты от Саввы Либкина: что приготовить

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Автор: УНИАН