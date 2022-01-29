Украинцы часто готовят свинину - это мясо находится в среднем ценовом сегменте, а также обладает большим количеством полезных веществ. Из свинины можно приготовить первые, вторые блюда и салаты. УНИАН выяснил, как ресторанные соусы к мясу получится сделать в домашних условиях.
Ранее мы говорили о том, как выбрать мясо для шашлыка.
Красные соусы к мясу
"Красная смородина"
- Смородина красная - 500 г
- Сахар - 250 г
- Уксус 9% - 50 мл
- Гвоздика молотая - 0,5 ч.л
- Перец душистый молотый - 0,25 ч.л
- Перец чёрный молотый - 0,25 ч.л
- Корица молотая - 0,25 ч.л
- Соль - по вкусу
Смородину промыть, удалить некачественные ягоды и веточки. Измельчить блендером или с помощью толкушки. Перетереть смородину через сито, убрать жмых. Взять сотейник, вылить в него смородину, добавить сахар и поставить на маленький огонь. Нагревать массу, постоянно помешивая, но не доводить до закипания.
Читайте такжеЧто делать, если пересолили блюдо: кулинарные хитростиДобавить специи, вскипятить, накрыть крышкой, поставить минимальный огонь и варить 30 минут. 2-3 раза перемешать соус, в конце влить уксус и выключить огонь. Соус остудить при комнатной температуре и использовать для блюд.
"Из перцев и яблок"
- Перец болгарский сладкий (красный) - 2 шт
- Перец острый красный - 2 шт
- Яблоки (кисло-сладкие) - 3 шт
- Сахар - 300 г
- Бадьян сушеный - 1 шт.
- Перец душистый горошком - 2 шт.
- Уксус винный - 15 мл
- Кориандр в зернах - 1\4 ч.л
Перцы и яблоки помыть, удалить косточки и сердцевину, разрезать на 4 части. Выложить фрукты и овощи в емкость, где будете варить соус. Добавить сахар, оставить на 8 часов или на ночь, чтобы ингредиенты пустили сок.
Спустя время, поставить емкость на огонь и после закипания варить 40 минут. Соус остудить, измельчить блендером, добавить специи. Варить еще 15 минут, затем влить уксус и проварить еще 5 минут. Оставить соус до загустения и затем подавать к столу.
"Кисло-сладкий с клюквой"
- Клюква - 500 г
- Лук репчатый - 1 шт
- Сахар - 300 г
- Вода - 1 ст.
- Уксус яблочный 9% - 150 мл
- Корица - 1/4 ч.л.
- Соль, перец - по вкусу
Клюкву вымыть, репчатый лук нарезать небольшими дольками. Ягоды и лук высыпать в емкость для варки соуса. Влить воду, вскипятить массу, накрыть крышкой и тушить на маленьком огне около 10 минут.
Взбить соус блендером, добавить корицу и уксус, посолить и поперчить. Снова вскипятить и варить на маленьком огне, пока соус не превратится в густую массу, похожую на кетчуп. Перед подачей на стол охладить.
Белые соусы к мясу
Острый "Альфредо"
Данный соус можно использовать не только для мяса, но и для пасты
- Масло сливочное - 4 ст.л.
- Перец чили (мелко рубленный) - 1-2 шт.
- Сливки жирные - 1 стакан
- Сыр пармезан (измельченный на терке) - 2/3 стакана
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
В сотейнике растопить половину из указанного количества сливочного масла, выложить перец чили и варить, помешивая, 3 минуты. Вылить 2\3 стакана сливок, вскипятить массу, затем варить 1-2 минуты и снять с огня. Когда соус остынет, снова поставить его на плиту, добавить тертый сыр, оставшееся масло и сливки, посолить и поперчить. Варить соус 1-2 минуты, затем снять с огня и остудить.
"Чесночный"
- Сметана жирная - 4-5 ст.л.
- Соус соевый - 1 ст.л.
- Сыр плавленый - 30 г
- Укроп нарезанный - 1 ст.л.
- Чеснок - 2 зубка
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Взять емкость для приготовления соуса, туда вылить сметану, соевый соус, измельченный укроп, соль и перец. Перемешать, добавить тертый плавленый сыр и измельченный чеснок. Соус тщательно перемешать еще раз, при желании можно взбить в блендере.
"Бешамель"
- Сливочное масло - 80 г
- Мука - 40 г
- Сливки 20% - 250 мл
- Соль, перец - по вкусу
- Бульон мясной - 3-4 ст.л.
- Тертый мускатный орех - по вкусу
В сотейнике растопить сливочное масло, помешивая, всыпать муку так, чтобы не было комков. Мясной бульон остудить и добавить в сотейник, туда же влить сливки, посолить и поперчить. Увеличить огонь, довести до кипения и выключить. Добавить щепотку мускатного ореха. Важно помнить, что соус должен быть густым, поэтому после того, как выключите огонь, помешивайте "Бешамель" до образования нужной консистенции.
Зеленые соусы к мясу
"Песто"
- Базилик зелёный (листья без стеблей) - 30 г
- Петрушка (листья без стеблей) - 10 г
- Пармезан - 40-50 г
- Орехи кедровые - 40 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль морская крупная - 2/3 ч.л.
- Масло оливковое (первого холодного отжима) - 80-100 мл
- Винный уксус белый (по желанию) - 1 ч.л.
Зубчики чеснока измельчить в ступке вместе с морской солью, кедровые орехи прокалить на сковороде (ни в коем случае не жарить). Сыр натереть на мелкой терке, базилик и петрушку промыть, обсушить. Для соуса использовать только листья в пропорции 3:1.
Читайте такжеКак вкусно пожарить золотистый лук: вы делаете это неправильноЛистья зелени нарезать и вместе с орехами и чесноком выложить в чашу блендера. Добавить 3-4 ст.л масла и взбивать на слабом режиме. Когда масса станет однородной, вливать постепенно остальную часть масла и уксус, продолжая взбивать. Как только соус стал густым, всыпать сыр и взбивать еще 10-15 секунд. Хранить соус "Песто" в холодильнике можно до 5 дней.
"С укропом"
- Укроп - 200 г
- Лимон - 1 ст.л.
- Чеснок - 5 зубчиков
- Масло растительное - 80 г
- Соль - 1 ч.л.
Укроп вымыть, отрезать стебли, необходимую для соуса часть измельчить. Выложить в блендер, сверху натереть чеснок, добавить масло, посолить, выдавить лимонный сок и перемешать ингредиенты. Измельчить массу в блендере, затем довести до вкуса с помощью соли. Хранить в стеклянной таре в холодильнике.
"Чимичурри"
- Зелень (петрушка и кинза пополам; или только петрушка) - 30 г
- Лук красный - 20 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Горчица дижонская (в зернах) - 2 ч.л.
- Уксус яблочный - 2 ст. л.
- Сахар тростниковый темный - 1,5 ч.л.
- Масло оливковое - 50 мл
- Соль (морская) - по вкусу
- Перец черный - по вкусу
- Перец чили красный (свежий) - по вкусу
Взять емкость для соуса, смешать тростниковый сахар и яблочный уксус. Измельчить чеснок, лук и зелень, добавить к сахару и уксусу. В ту же емкость измельчить перец чили, добавить горчицу. Посолить, поперчить, добавить масло и перемешать. Подавать к блюдам из мяса или птицы.