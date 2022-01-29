Какие соусы к мясу будут наиболее удачными финальными аккордами в гастрономическом этюде - узнайте на УНИАН.

Украинцы часто готовят свинину - это мясо находится в среднем ценовом сегменте, а также обладает большим количеством полезных веществ. Из свинины можно приготовить первые, вторые блюда и салаты. УНИАН выяснил, как ресторанные соусы к мясу получится сделать в домашних условиях.

Ранее мы говорили о том, как выбрать мясо для шашлыка.

Красные соусы к мясу

"Красная смородина"

Смородина красная - 500 г

Сахар - 250 г

Уксус 9% - 50 мл

Гвоздика молотая - 0,5 ч.л

Перец душистый молотый - 0,25 ч.л

Перец чёрный молотый - 0,25 ч.л

Корица молотая - 0,25 ч.л

Соль - по вкусу

Смородину промыть, удалить некачественные ягоды и веточки. Измельчить блендером или с помощью толкушки. Перетереть смородину через сито, убрать жмых. Взять сотейник, вылить в него смородину, добавить сахар и поставить на маленький огонь. Нагревать массу, постоянно помешивая, но не доводить до закипания.

Читайте такжеЧто делать, если пересолили блюдо: кулинарные хитростиДобавить специи, вскипятить, накрыть крышкой, поставить минимальный огонь и варить 30 минут. 2-3 раза перемешать соус, в конце влить уксус и выключить огонь. Соус остудить при комнатной температуре и использовать для блюд.

"Из перцев и яблок"

Перец болгарский сладкий (красный) - 2 шт

Перец острый красный - 2 шт

Яблоки (кисло-сладкие) - 3 шт

Сахар - 300 г

Бадьян сушеный - 1 шт.

Перец душистый горошком - 2 шт.

Уксус винный - 15 мл

Кориандр в зернах - 1\4 ч.л

Перцы и яблоки помыть, удалить косточки и сердцевину, разрезать на 4 части. Выложить фрукты и овощи в емкость, где будете варить соус. Добавить сахар, оставить на 8 часов или на ночь, чтобы ингредиенты пустили сок.

Спустя время, поставить емкость на огонь и после закипания варить 40 минут. Соус остудить, измельчить блендером, добавить специи. Варить еще 15 минут, затем влить уксус и проварить еще 5 минут. Оставить соус до загустения и затем подавать к столу.

"Кисло-сладкий с клюквой"

Клюква - 500 г

Лук репчатый - 1 шт

Сахар - 300 г

Вода - 1 ст.

Уксус яблочный 9% - 150 мл

Корица - 1/4 ч.л.

Соль, перец - по вкусу

Клюкву вымыть, репчатый лук нарезать небольшими дольками. Ягоды и лук высыпать в емкость для варки соуса. Влить воду, вскипятить массу, накрыть крышкой и тушить на маленьком огне около 10 минут.

Взбить соус блендером, добавить корицу и уксус, посолить и поперчить. Снова вскипятить и варить на маленьком огне, пока соус не превратится в густую массу, похожую на кетчуп. Перед подачей на стол охладить.

Белые соусы к мясу

Острый "Альфредо"

Данный соус можно использовать не только для мяса, но и для пасты

Масло сливочное - 4 ст.л.

Перец чили (мелко рубленный) - 1-2 шт.

Сливки жирные - 1 стакан

Сыр пармезан (измельченный на терке) - 2/3 стакана

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

В сотейнике растопить половину из указанного количества сливочного масла, выложить перец чили и варить, помешивая, 3 минуты. Вылить 2\3 стакана сливок, вскипятить массу, затем варить 1-2 минуты и снять с огня. Когда соус остынет, снова поставить его на плиту, добавить тертый сыр, оставшееся масло и сливки, посолить и поперчить. Варить соус 1-2 минуты, затем снять с огня и остудить.

"Чесночный"

Сметана жирная - 4-5 ст.л.

Соус соевый - 1 ст.л.

Сыр плавленый - 30 г

Укроп нарезанный - 1 ст.л.

Чеснок - 2 зубка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Взять емкость для приготовления соуса, туда вылить сметану, соевый соус, измельченный укроп, соль и перец. Перемешать, добавить тертый плавленый сыр и измельченный чеснок. Соус тщательно перемешать еще раз, при желании можно взбить в блендере.

"Бешамель"

Сливочное масло - 80 г

Мука - 40 г

Сливки 20% - 250 мл

Соль, перец - по вкусу

Бульон мясной - 3-4 ст.л.

Тертый мускатный орех - по вкусу

В сотейнике растопить сливочное масло, помешивая, всыпать муку так, чтобы не было комков. Мясной бульон остудить и добавить в сотейник, туда же влить сливки, посолить и поперчить. Увеличить огонь, довести до кипения и выключить. Добавить щепотку мускатного ореха. Важно помнить, что соус должен быть густым, поэтому после того, как выключите огонь, помешивайте "Бешамель" до образования нужной консистенции.

Зеленые соусы к мясу

"Песто"

Базилик зелёный (листья без стеблей) - 30 г

Петрушка (листья без стеблей) - 10 г

Пармезан - 40-50 г

Орехи кедровые - 40 г

Чеснок - 2 зубчика

Соль морская крупная - 2/3 ч.л.

Масло оливковое (первого холодного отжима) - 80-100 мл

Винный уксус белый (по желанию) - 1 ч.л.

Зубчики чеснока измельчить в ступке вместе с морской солью, кедровые орехи прокалить на сковороде (ни в коем случае не жарить). Сыр натереть на мелкой терке, базилик и петрушку промыть, обсушить. Для соуса использовать только листья в пропорции 3:1.

Читайте такжеКак вкусно пожарить золотистый лук: вы делаете это неправильноЛистья зелени нарезать и вместе с орехами и чесноком выложить в чашу блендера. Добавить 3-4 ст.л масла и взбивать на слабом режиме. Когда масса станет однородной, вливать постепенно остальную часть масла и уксус, продолжая взбивать. Как только соус стал густым, всыпать сыр и взбивать еще 10-15 секунд. Хранить соус "Песто" в холодильнике можно до 5 дней.

"С укропом"

Укроп - 200 г

Лимон - 1 ст.л.

Чеснок - 5 зубчиков

Масло растительное - 80 г

Соль - 1 ч.л.

Укроп вымыть, отрезать стебли, необходимую для соуса часть измельчить. Выложить в блендер, сверху натереть чеснок, добавить масло, посолить, выдавить лимонный сок и перемешать ингредиенты. Измельчить массу в блендере, затем довести до вкуса с помощью соли. Хранить в стеклянной таре в холодильнике.

"Чимичурри"

Зелень (петрушка и кинза пополам; или только петрушка) - 30 г

Лук красный - 20 г

Чеснок - 2 зубчика

Горчица дижонская (в зернах) - 2 ч.л.

Уксус яблочный - 2 ст. л.

Сахар тростниковый темный - 1,5 ч.л.

Масло оливковое - 50 мл

Соль (морская) - по вкусу

Перец черный - по вкусу

Перец чили красный (свежий) - по вкусу

Взять емкость для соуса, смешать тростниковый сахар и яблочный уксус. Измельчить чеснок, лук и зелень, добавить к сахару и уксусу. В ту же емкость измельчить перец чили, добавить горчицу. Посолить, поперчить, добавить масло и перемешать. Подавать к блюдам из мяса или птицы.

Вас также могут заинтересовать новости: