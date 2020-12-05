Ко встрече Нового года обычно тщательно готовятся, поэтому стоит определиться с блюдами, которые будут украшать праздничный стол.

Совсем немного времени осталось до Нового года, поэтому уже стоит продумать меню на праздничный стол и составить список желаемых блюд.

Читайте такжеВенский шницель: простой рецепт нежного мяса в хрустящей корочкеНовогоднее меню 2021 может быть составлено в разных стилях и включать блюда нескольких стран. В частности, нужно выбрать основное блюдо, которое будет изюминкой новогодней трапезы. Обычно речь идет о каком-то мясном блюде, но вполне можно приготовить и рыбу. Важное место на праздничном столе занимают закуски и десерт.

Следующий год Белого Металлического Быка, поэтому это стоит учитывать при составлении праздничного меню. Так, бык-животное, любящее пожевать, часто и много ест. Очень уместными будут блюда из овощей и круп. В то же время вряд ли стоит подавать на новогодний стол говядину и телятину. Скорее, здесь подойдут другие виды мяса.

Утка с яблоками в рукаве

Утка (задняя часть) - 1 кг;

Картофель - 3 шт.

Яблоки - 2 шт.

Горчица

Соль, красный молотый перец

Заднюю часть утки вымыть прохладной водой и очистить от остатков перьев.

Разрезать утку на большие порционные куски, натереть солью и красным перцем, смазать горчицей. Оставить мариноваться на 20 минут.

Тем временем очистить картофель от кожуры и разрезать пополам.

Яблоки вымыть, разрезать пополам, вынуть сердцевину и нарезать дольками.

Выложить яблоки, филе утки, затем картофель в рукав для запекания и закрепить его с двух сторон клипсами. В верхней части сделать 4-5 отверстий с помощью зубочистки.

Положить рукав с курицей и овощами в форму для запекания и отправить в духовку на 2 часа. Запекать утку в рукаве при температуре при 180°С.

Через 2 часа достать утку из духовку, разрезать пакет и переложить все в тарелку. Готовую утку с яблоками подавать в горячем виде.

Рулет из свинины с черносливом и орехами

Свинина - 750 г

Чернослив - 150 г

Грецкие орехи - 60 г

Лук репчатый - 2 шт.

Яйца - 2 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Яблоки - 1 шт.

Крахмал кукурузный - 1 ст. л.

Тимьян - 1/3 ч. л.

Розмарин - 0,5 ч. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Очистить лук, порезать и обжарить на масле до прозрачности.

Помыть чернослив и залить горячей водой, чтобы он размяк. Затем обсушить чернослив и порезать кусочками.

В конце обжарки лука добавить мелко порубленные зубчики чеснока.

Смешать с фаршем обжаренный лук, розмарин, тимьян, соль, перец, крахмал и яйца. Один желток оставить для смазывания рулета.

Очистить от кожуры зеленое кисло-сладкое яблоко (сорт Семеренко), натереть на терке и смешать с фаршем. Хорошо перемешать все ингредиенты с фаршем, или немного отбить.

Формировать рулет лучше на пергаменте, смазанном растительным маслом. Выложить на него весь фарш и сформировать пласт в виде прямоугольника. На мясном слое разложить порезанный чернослив. Поверх него – порезанные орешки (их лучше подсушить на сковороде).

Затем, поднимая пергамент с короткой стороны прямоугольника, сформировать рулет. Переложить его в форму с фольгой или также с пергаментом, формируя бортики. Отправить в разогретую духовку на 20 минут при 200°С, после снизить температуру до 180°С и печь еще 30 минут.

Тем временем нарезать на кусочки вторую половинку яблока, положить на небольшой огонь, накрыть крышкой, чтобы яблоки стали полностью мягкими. После этого снять, немного охладить и смешать с отложенным желтком.

Покрыть этой яблочной глазурью рулет за 30 минут до окончания запекания, то есть сразу после того, как снизили температуру до 180°С.

Готовый рулет освободить от пергамента или фольги, дать ему полностью остыть. До подачи хранить рулет в холодильнике. Подается такой рулет в холодном виде на большом блюде, можно его украсить листьями салата или нарезанными овощами.

Медальоны из индейки с вишневым соусом

Медальоны из индейки - 500 г

Масло подсолнечное - 30 мл

Вино красное - 100 мл

Вишня - 100 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Сахар - 1 ч. л.

Крахмал - 1 ч. л.

Голень индейки, порезанную на медальоны, помыть, слегка высушить. Посолить и поперчить по вкусу.

На горячую сковороду налить подсолнечное масло и положить мясо.

Обжарить до румяной корочки с обеих сторон. Затем сложить в кастрюлю, налить немного воды и тушить индейку до готовности. Если мясо молодое, то на это уйдет еще 20 минут.

Тем временем приготовим соус. В сковороду или сотейник налить красное вино. Дать ему немного испариться. Затем положить в вино вишню. Добавить сахар, а также по желанию корицу, кардамон, гвоздику. Варить соус еще 5-7 минут.

Чайную ложку крахмала развести в небольшом количестве воды и влить в соус. Помешивая, довести до загустения.

Выложить медальоны из индейки на тарелку и полить их вишневым соусом. На гарнир прекрасно подойдут овощи.

Лосось с картофельным салатом и соусом из мяты

Филе лосося - примерно 150 г

Мелкий картофель - 150 г

Овощной бульон - 20 мл

Сметана - 40 г

Мята - 3 веточки

Уксус - 1 ст. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Горчица - 0,5 ч. л.

Соус соевый

Зеленый лук - 2-3 побега

Лимонный сок - 3 ст. л.

Соль, сахар и перец - по вкусу

Укроп для украшения - 1 веточка

Картофель очистить, вымыть и отварить в подсоленной воде, в течение 15 мин. Слить воду, остудить. Каждую картофелину разрезать пополам вдоль. Лук измельчить.

Смешать бульон, уксус, 1 ст. л. масла и горчицу. Приправить солью, перцем и сахаром по вкусу. Добавить в смесь картофель и лук, перемешать и оставить на 1 час.

Рыбу посолить и поперчить. Остальное масло соединить с соевым соусом и 2 ст. л. лимонного сока. Залить этим маринадом лосося и оставить на 1 час, перевернув один раз.

Мяту вымыть, оборвать листочки и мелко порубить. Смешать со сметаной, приправить солью, перцем, сахаром и остальным лимонным соком, перемешать.

Рыбу обжаривать на гриле или на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны, поливая при этом маринадом. Выложить на тарелку вместе с картофельным салатом, полить мятным соусом, украсить укропом и подавать к столу.

Сырные шарики с красной рыбой

Красная рыба (соленая), филе - 120-150 г

Сыр твердый - 150 г

Сыр сливочный - 60 г

Лук репчатый красный, небольшого размера - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Заранее нужно отварить пару яиц.

Твердый сыр и яичный белок натереть на мелкой терке. Красную рыбку нарезать мелкими кубиками. Лук порезать очень мелкими кубиками.

Соединить все в одном сосуде. Хорошо перемешать. Руками (в перчатках) сформировать сырные шарики с красной рыбой. Сверху присыпать закуску натертым на мелкой терке желтком.

Салат "Дамский каприз" с курицей и ананасом

Куриная грудка - 1 шт.

Яйца вареные - 3 шт.

Сыр твердый - 80 г

Ананасы консервированные - 200 г

Орехи грецкие - 40 г

Майонез - по вкусу

Соль, перец - по вкусу

Нарезать кубиками куриную грудку, ананасы и яйца. Натереть на терке твердый сыр.

Измельчить ножом грецкие орехи, половину добавить в салат, а оставшуюся часть оставить для оформления. Салат поперчить и посолить по вкусу. Добавить майонез.

Разложить салат в порционные креманки, сверху посыпать оставшимися орехами.

Салат из авокадо с креветками и огурцами

Сырые крупные креветки - 200 г

Авокадо (крупное, очень спелое) - 1 шт. (или 2 небольших)

Длинноплодный огурец – крупный) - 1 шт. (или 2 средних)

Чеснок - 2 зубчика

Лайм - 1 шт.

Зеленый базилик - 2 веточки

Растительное масло

Соль, молотый черный перец

Раздавить, очистить и мелко порубить чеснок. У базилика снять листочки со стеблей и отложить, а стебли нарезать как можно более тонкими кружочками.

Креветки очистить от панциря (хвостик можно сохранить, так салат имеет более изысканный вид). Надрезать креветки вдоль по центру спинки, удалить темную кишечную вену, если она есть.

В большой сковороде нагреть растительное масло. Смешать креветки с чесноком и базиликом, посолить, выложить на сковородку. Обжаривать на сильном огне примерно по 1,5 минуты с каждой стороны. Готовые креветки переложить на тарелку и поперчить.

Огурец очистить, разрезать вдоль, острой ложкой удалить семена. Мякоть нарезать поперек кусочками толщиной 1 см. Лайм вымыть щеткой, обсушить, мелкой теркой стереть цедру, выжать сок. Полить огурцы половиной сока лайма, посыпать цедрой и посолить.

Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку, мякоть нарезать средними кусочками, полить соком лайма. Смешать все составляющие, приправить рублеными листочками базилика, маслом, солью и перцем.

Мандаринова панна котта

Для сливочного слоя

Сливки 33% - 400 мл

Йогурт - 400 мл

Желатин - 1 ст. л.

Белый шоколад - 1-2 плитки (по вкусу)

Сахар - по вкусу

Ваниль / ванильный сахар - по желанию

Для мандаринового желе

Мандарины - 750 г

Желатин - 25 г

Сахар - по вкусу

Для украшения

Мята - 1 веточка

Белый шоколад - 3-4 кусочка

Мандарины - 1-2 шт.

Желатин подготовить согласно инструкции на упаковке.

Соединить сливки и йогурт, перемешать и довести практически до кипения. Можно использовать только сливки.

Читайте такжеРоскошный торт "Красный бархат": как приготовить вкуснейший праздничный десертВ горячую смесь сливок и йогурта, добавить сахар и белый шоколад. По желанию также можно добавить немного ванили.

Затем, помешивая, тонкой струйкой влить растопленный желатин.

Тщательно все перемешать, процедить смесь и разлить по порционным формочкам.

Слегка охладить смесь, затем поместить десерт в холодильник еще на 2-2,5 часа, для того чтобы сливочный слой полностью застыл. Можно придать десерту рисунок, установив бокалы под наклоном на время остывания.

Приготовление мандаринового желе. Очистить мандарины и выжать из них сок. Добавить к соку по вкусу немного сахара. Перелить в кастрюлю и на среднем огне прогреть, помешивая до полного растворения сахара. Кипятить сок не нужно, достаточно, чтобы он был горячим – так в нем лучше растворится желатин.

В горячий мандариновый сок добавить быстрорастворимый желатин и тщательно все перемешать, до полного растворения желатина.

Слегка охладить смесь, а затем добавить в формы с охлажденной сливочной основой.

Подождать несколько минут, и когда мандариновое желе начнет застывать – выложить дольки мандаринов. Затем снова отправить десерт в холодильник для окончательного охлаждения.

Когда желе застынет – десерт готов к столу. По желанию его можно украсить, добавив щепотку натертого белого шоколада и веточку мяты.

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Автор: УНИАН