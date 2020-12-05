Новогоднее меню 2021 / фото ua.depositphotos.com

Совсем немного времени осталось до Нового года, поэтому уже стоит продумать меню на праздничный стол и составить список желаемых блюд.

Читайте такжеВенский шницель: простой рецепт нежного мяса в хрустящей корочкеНовогоднее меню 2021 может быть составлено в разных стилях и включать блюда нескольких стран. В частности, нужно выбрать основное блюдо, которое будет изюминкой новогодней трапезы. Обычно речь идет о каком-то мясном блюде, но вполне можно приготовить и рыбу. Важное место на праздничном столе занимают закуски и десерт.

Следующий год Белого Металлического Быка, поэтому это стоит учитывать при составлении праздничного меню. Так, бык-животное, любящее пожевать, часто и много ест. Очень уместными будут блюда из овощей и круп. В то же время вряд ли стоит подавать на новогодний стол говядину и телятину. Скорее, здесь подойдут другие виды мяса.

Утка с яблоками в рукаве

  • Утка (задняя часть) - 1 кг;
  • Картофель - 3 шт.
  • Яблоки - 2 шт.
  • Горчица
  • Соль, красный молотый перец

Заднюю часть утки вымыть прохладной водой и очистить от остатков перьев.

Разрезать утку на большие порционные куски, натереть солью и красным перцем, смазать горчицей. Оставить мариноваться на 20 минут.

Тем временем очистить картофель от кожуры и разрезать пополам.

Что приготовить на Новый год 2021 / фото ua.depositphotos.com

Яблоки вымыть, разрезать пополам, вынуть сердцевину и нарезать дольками.

Выложить яблоки, филе утки, затем картофель в рукав для запекания и закрепить его с двух сторон клипсами. В верхней части сделать 4-5 отверстий с помощью зубочистки.

Положить рукав с курицей и овощами в форму для запекания и отправить в духовку на 2 часа. Запекать утку в рукаве при температуре при 180°С.

Через 2 часа достать утку из духовку, разрезать пакет и переложить все в тарелку. Готовую утку с яблоками подавать в горячем виде.

Рулет из свинины с черносливом и орехами

  • Свинина - 750 г
  • Чернослив - 150 г
  • Грецкие орехи - 60 г
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Яйца - 2 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Яблоки - 1 шт.
  • Крахмал кукурузный - 1 ст. л.
  • Тимьян - 1/3 ч. л.
  • Розмарин - 0,5 ч. л.
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу

Очистить лук, порезать и обжарить на масле до прозрачности.

Помыть чернослив и залить горячей водой, чтобы он размяк. Затем обсушить чернослив и порезать кусочками.

В конце обжарки лука добавить мелко порубленные зубчики чеснока.

Смешать с фаршем обжаренный лук, розмарин, тимьян, соль, перец, крахмал и яйца. Один желток оставить для смазывания рулета.

Очистить от кожуры зеленое кисло-сладкое яблоко (сорт Семеренко), натереть на терке и смешать с фаршем. Хорошо перемешать все ингредиенты с фаршем, или немного отбить.

Праздничное меню на Новый год 2021 / фото ua.depositphotos.com

Формировать рулет лучше на пергаменте, смазанном растительным маслом. Выложить на него весь фарш и сформировать пласт в виде прямоугольника. На мясном слое разложить порезанный чернослив. Поверх него – порезанные орешки (их лучше подсушить на сковороде).

Затем, поднимая пергамент с короткой стороны прямоугольника, сформировать рулет. Переложить его в форму с фольгой или также с пергаментом, формируя бортики. Отправить в разогретую духовку на 20 минут при 200°С, после снизить температуру до 180°С и печь еще 30 минут.

Тем временем нарезать на кусочки вторую половинку яблока, положить на небольшой огонь, накрыть крышкой, чтобы яблоки стали полностью мягкими. После этого снять, немного охладить и смешать с отложенным желтком.

Покрыть этой яблочной глазурью рулет за 30 минут до окончания запекания, то есть сразу после того, как снизили температуру до 180°С.

Готовый рулет освободить от пергамента или фольги, дать ему полностью остыть. До подачи хранить рулет в холодильнике. Подается такой рулет в холодном виде на большом блюде, можно его украсить листьями салата или нарезанными овощами.

Медальоны из индейки с вишневым соусом

  • Медальоны из индейки - 500 г
  • Масло подсолнечное - 30 мл
  • Вино красное - 100 мл
  • Вишня - 100 г
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу
  • Сахар - 1 ч. л.
  • Крахмал - 1 ч. л.

Голень индейки, порезанную на медальоны, помыть, слегка высушить. Посолить и поперчить по вкусу.

На горячую сковороду налить подсолнечное масло и положить мясо.

Обжарить до румяной корочки с обеих сторон. Затем сложить в кастрюлю, налить немного воды и тушить индейку до готовности. Если мясо молодое, то на это уйдет еще 20 минут.

Блюда на Новый год 2021-праздничное меню / фото ua.depositphotos.com

Тем временем приготовим соус. В сковороду или сотейник налить красное вино. Дать ему немного испариться. Затем положить в вино вишню. Добавить сахар, а также по желанию корицу, кардамон, гвоздику. Варить соус еще 5-7 минут.

Чайную ложку крахмала развести в небольшом количестве воды и влить в соус. Помешивая, довести до загустения.

Выложить медальоны из индейки на тарелку и полить их вишневым соусом. На гарнир прекрасно подойдут овощи.

Лосось с картофельным салатом и соусом из мяты

  • Филе лосося - примерно 150 г
  • Мелкий картофель - 150 г
  • Овощной бульон - 20 мл
  • Сметана - 40 г
  • Мята - 3 веточки
  • Уксус - 1 ст. л.
  • Растительное масло - 2 ст. л.
  • Горчица - 0,5 ч. л.
  • Соус соевый
  • Зеленый лук - 2-3 побега
  • Лимонный сок - 3 ст. л.
  • Соль, сахар и перец - по вкусу
  • Укроп для украшения - 1 веточка

Картофель очистить, вымыть и отварить в подсоленной воде, в течение 15 мин. Слить воду, остудить. Каждую картофелину разрезать пополам вдоль. Лук измельчить.

Смешать бульон, уксус, 1 ст. л. масла и горчицу. Приправить солью, перцем и сахаром по вкусу. Добавить в смесь картофель и лук, перемешать и оставить на 1 час.

Рыбу посолить и поперчить. Остальное масло соединить с соевым соусом и 2 ст. л. лимонного сока. Залить этим маринадом лосося и оставить на 1 час, перевернув один раз.

Новогоднее меню 2021 - какие блюда приготовить / фото ua.depositphotos.com

Мяту вымыть, оборвать листочки и мелко порубить. Смешать со сметаной, приправить солью, перцем, сахаром и остальным лимонным соком, перемешать.

Рыбу обжаривать на гриле или на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны, поливая при этом маринадом. Выложить на тарелку вместе с картофельным салатом, полить мятным соусом, украсить укропом и подавать к столу.

Сырные шарики с красной рыбой

  • Красная рыба (соленая), филе - 120-150 г
  • Сыр твердый - 150 г
  • Сыр сливочный - 60 г
  • Лук репчатый красный, небольшого размера - 1 шт.
  • Яйца - 2 шт.

Заранее нужно отварить пару яиц.

Твердый сыр и яичный белок натереть на мелкой терке. Красную рыбку нарезать мелкими кубиками. Лук порезать очень мелкими кубиками.

Соединить все в одном сосуде. Хорошо перемешать. Руками (в перчатках) сформировать сырные шарики с красной рыбой. Сверху присыпать закуску натертым на мелкой терке желтком.

Салат "Дамский каприз" с курицей и ананасом

  • Куриная грудка - 1 шт.
  • Яйца вареные - 3 шт.
  • Сыр твердый - 80 г
  • Ананасы консервированные - 200 г
  • Орехи грецкие - 40 г
  • Майонез - по вкусу
  • Соль, перец - по вкусу

Нарезать кубиками куриную грудку, ананасы и яйца. Натереть на терке твердый сыр.

Измельчить ножом грецкие орехи, половину добавить в салат, а оставшуюся часть оставить для оформления. Салат поперчить и посолить по вкусу. Добавить майонез.

Разложить салат в порционные креманки, сверху посыпать оставшимися орехами.

Салат из авокадо с креветками и огурцами

  • Сырые крупные креветки - 200 г
  • Авокадо (крупное, очень спелое) - 1 шт. (или 2 небольших)
  • Длинноплодный огурец – крупный) - 1 шт. (или 2 средних)
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Лайм - 1 шт.
  • Зеленый базилик - 2 веточки
  • Растительное масло
  • Соль, молотый черный перец

Раздавить, очистить и мелко порубить чеснок. У базилика снять листочки со стеблей и отложить, а стебли нарезать как можно более тонкими кружочками.

Блюда на Новый год 2021 - новогоднее меню / фото ua.depositphotos.com

Креветки очистить от панциря (хвостик можно сохранить, так салат имеет более изысканный вид). Надрезать креветки вдоль по центру спинки, удалить темную кишечную вену, если она есть.

В большой сковороде нагреть растительное масло. Смешать креветки с чесноком и базиликом, посолить, выложить на сковородку. Обжаривать на сильном огне примерно по 1,5 минуты с каждой стороны. Готовые креветки переложить на тарелку и поперчить.

Огурец очистить, разрезать вдоль, острой ложкой удалить семена. Мякоть нарезать поперек кусочками толщиной 1 см. Лайм вымыть щеткой, обсушить, мелкой теркой стереть цедру, выжать сок. Полить огурцы половиной сока лайма, посыпать цедрой и посолить.

Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку, мякоть нарезать средними кусочками, полить соком лайма. Смешать все составляющие, приправить рублеными листочками базилика, маслом, солью и перцем.

Мандаринова панна котта

Для сливочного слоя

  • Сливки 33% - 400 мл
  • Йогурт - 400 мл
  • Желатин - 1 ст. л.
  • Белый шоколад - 1-2 плитки (по вкусу)
  • Сахар - по вкусу
  • Ваниль / ванильный сахар - по желанию

Для мандаринового желе

  • Мандарины - 750 г
  • Желатин - 25 г
  • Сахар - по вкусу

Для украшения

  • Мята - 1 веточка
  • Белый шоколад - 3-4 кусочка
  • Мандарины - 1-2 шт.

Желатин подготовить согласно инструкции на упаковке.

Соединить сливки и йогурт, перемешать и довести практически до кипения. Можно использовать только сливки.

Читайте такжеРоскошный торт "Красный бархат": как приготовить вкуснейший праздничный десертВ горячую смесь сливок и йогурта, добавить сахар и белый шоколад. По желанию также можно добавить немного ванили.

Затем, помешивая, тонкой струйкой влить растопленный желатин.

Тщательно все перемешать, процедить смесь и разлить по порционным формочкам.

Слегка охладить смесь, затем поместить десерт в холодильник еще на 2-2,5 часа, для того чтобы сливочный слой полностью застыл. Можно придать десерту рисунок, установив бокалы под наклоном на время остывания.

Приготовление мандаринового желе. Очистить мандарины и выжать из них сок. Добавить к соку по вкусу немного сахара. Перелить в кастрюлю и на среднем огне прогреть, помешивая до полного растворения сахара. Кипятить сок не нужно, достаточно, чтобы он был горячим – так в нем лучше растворится желатин.

В горячий мандариновый сок добавить быстрорастворимый желатин и тщательно все перемешать, до полного растворения желатина.

Слегка охладить смесь, а затем добавить в формы с охлажденной сливочной основой.

Подождать несколько минут, и когда мандариновое желе начнет застывать – выложить дольки мандаринов. Затем снова отправить десерт в холодильник для окончательного охлаждения.

Когда желе застынет – десерт готов к столу. По желанию его можно украсить, добавив щепотку натертого белого шоколада и веточку мяты.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН