Традиционную пасхальную выпечку можно приготовить из творога.

Сырная пасха - популярное в Украине и России блюдо из творога в форме усеченной пирамиды, что символизирует Гроб Господень. Часто её изготавливают в специальной посуде - пасочнице. Для приготовления этого блюда используют творог лучшего качества, а также по вкусу добавляют изюм, цукаты или шоколад. Этот десерт позволит вам разнообразить праздничный стол и порадовать гостей, которые не любят обычные пасхи из теста.

Сырная пасха в духовке

Творог - 400 г.

Куриные яйца - 8 шт.

Сливочное масло - 70 г.

Сахар - 100 г.

Ванилин - 2 г.

Изюм - 100 г.

Духовку включить разогреваться до 180 градусов. Сливочное масло заранее достать из холодильника. Творог растереть через сито, добавить сахар и ванилин. Сливочное масло растопить на водяной бане и добавить в творожную массу. Яйца отдельно взбить блендером и вмешать в массу. Последним добавить в тесто изюм или цукаты. Переложить в формы для запекания и поставить в духовку. Запекать 40 минут при 180 градусах.

Сырная пасха с цукатами без выпечки

Творог - 1 кг.

Масло сливочное - 200 г.

Сахар - 150 г.

Яйца - 3 шт.

Ванилин - 2 г.

Сливки - 400 мл.

Цукаты - 1 ст.

Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно размягчилось. Творог измельчить миксером. В небольшой кастрюле взбить яйца с сахаром, добавить сливки и ванилин. Поставить на небольшой огонь и довести до кипения. Варить 5 минут после закипания и снять с огня.

Творог перемешать с размягченным маслом, затем добавить сливочную массу с яйцами и снова перемешать. Добавить цукаты, перемешать. Пасочницу выстелить марле в 3 слоя, оставить длинные края. Залить тесто в формы и завернуть края марли. Поставить сверху на каждую пасху груз и оставить в холодильнике на 12 часов. После этого пасху можно доставать.

Шоколадная сырная пасха

Творог - 1 кг

Желтки - 2 шт.

Сливочное масло - 200 г.

Сахар - 200-250 г.

Сметана - 150 г.

Шоколад - 50 г.

Изюм - 50 г.

Ванилин - 2 г.

Творог перетереть через сито. Размягченное сливочное масло растереть с сахаром до однородности, смешать с творогом. К массе добавить ванилин, яичные желтки и щепотку соли. Понемногу добавлять сметану, тщательно вымешивая тесто. Изюм залить кипятком на 10 минут и перемешать с творогом. Шоколад быстро натереть на терке и сразу перемешать с тестом. Форму для пасхи выстелить марлей и выложить тесто. Закрыть все края и поставить сверху груз. Оставить в холодильнике на 2 дня.

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Автор: Екатерина Пулатова