Приготовить квас дома совсем не трудно. Мы собрали для вас несколько рецептов домашнего кваса: от простого хлебного до экзотического с имбирем и лимоном.

Домашний квас - отличная альтернатива сладким газированным напиткам. Он прекрасно освежает и бодрит, имеет насыщенный вкус и аромат. А главное, его можно приготовить из совершенно простых продуктов, которые найдутся в каждом доме. УНИАН собрал для вас несколько рецептов и советов, как сделать хороший домашний квас.

Квас - простой рецепт

Вода - 2,5 литра

Черный хлеб - 350 г.

Сахар - 180 г.

Изюм - 40 г.

Ржаной хлеб нарезать на небольшие кусочки и подсушить их в духовке.

В сухую трехлитровую банку выложить сухари, всыпать сахар и немытый изюм. Влить в банку чистую питьевую воду, немного не доливая до краев. Прикрыть банку крышкой или марлей и поставить квас бродить в темное теплое место на 2 суток. Через 2 дня готовый квас процедить и охладить. Квас готов!

Быстрый квас в домашних условиях

Черный хлеб - 500 г

Вода - 3 л

Сухие дрожжи - 2 ч. л.

Сахар - 125 г

Ржаной хлеб нарезать небольшими кусочками и подрумянить в духовке до состояния сухаря.

В сухую трехлитровую банку поместить сухари и залить кипятком по плечики. Добавить 3 столовые ложки сахара и оставить до полного остывания.

В стакане теплой воды растворить сухие дрожжи. Когда хлебный настой в банке остынет, влить в нее дрожжевой раствор и перемешать. Накрыть банку крышкой и поставить в теплое место на двое суток.

Готовый квас процедить. Перед подачей желательно охладить и хранить в холодильнике.

Как видите, квас дома приготовить совершенно несложно. Для самого обыкновенного и простого кваса необходим минимум ингредиентов.

Квас с лимоном и имбирем

свежий корень имбиря - 30 г;

лимон - 1 шт.;

сахар - 1 стакан;

сухие дрожжи - 1 ч. л.;

изюм - 40 г;

вода - 3 л.

Лимон разрежьте пополам, у одной части натрите цедру. Из обеих половинок выжмите сок. Корень имбиря очистите и натрите на мелкой терке.

Налейте воду в кастрюлю, высыпьте сахар, добавьте лимонный сок, имбирь и цедру, поставьте на огонь. Доведите до кипения и оставьте жидкость охлаждаться.

Налейте в стакан воду температурой +35...+37°С. Растворите в ней дрожжи. Когда вода в кастрюле остынет примерно до той же температуры, добавьте к ней растворенные дрожжи, хорошо все размешайте, накройте емкость марлей или вафельным полотенцем и оставьте в теплом месте на 48 часов.

Процедите квас через сито и разлейте по банкам или пластиковым бутылкам, в каждую добавьте немного изюма, после чего закройте и поставьте на 48 часов в прохладное темное место.

Сладкий квас - рецепт

Вода - 3 литра.

Сахар - 300 г.

Цикорий - 1 ст.л.

Сухие дрожжи - 1 ч.л.

Лимонная кислота - 0,5 ч.л.

Как приготовить сладкий квас? В глубокую кастрюлю всыпать цикорий, сахар и лимонную кислоту, влить воду, размешать. Поставить кастрюлю на огонь и довести смесь до кипения.

Как только раствор закипит, убрать кастрюлю с огня и охладить при комнатной температуре до 37-40°С. Когда вода остынет, рассыпать сухие дрожжи по поверхности. Подождать, когда дрожжи напитаются влагой и перемешать.

Кастрюлю накрыть марлей или крышкой и оставить квас при комнатной температуре на 6 часов. Через 6 часов на поверхности должна появиться пенка. Это значит, что дрожжи активизировались.

Разлить квас по бутылкам и отправить в холодильник на 1-2 дня.

Как сделать хороший домашний квас

Приготовить квас в домашних условиях не так сложно, как кажется. Придерживайтесь указанных в рецепте рекомендаций и у вас все получится.

Чтобы цвет готового напитка был темным, а вкус насыщенным, предварительно высушите порезанный кусочками хлеб в духовке до легкого потемнения.

Для придания напитку необычного привкуса при приготовлении можно добавлять различные пряности, например, мяту, тмин, апельсиновую цедру.

Подготовленное сусло оставляйте бродить в теплом месте. Чем выше будет температура, тем быстрее пройдет процесс брожения.

Готовый квас храните в холодильнике и употребляйте охлажденным.

Вас также могут заинтересовать новости: