Такую вкусную сладость можно приготовить на великий праздник.

Пасха 2025 для христиан наступит 20 апреля - в этот день верующие пойдут в храмы, чтобы освятить традиционные продукты и, конечно, выпечку. Творожная пасха - один из самых популярных вариантов праздничных куличей. Предлагаем вам в этом году приготовить ее по проверенному рецепту.

Творожная пасха - рецепт нежного "Рафаэлло"

Классическая пасха всегда делается на дрожжевом тесте, но многие хозяйки выбирают для себя другую технологию. Рецепт Пасхи с добавлением творога очень простой, а угощение получается нежной и воздушной. Вы можете попробовать сделать творожную пасху в этом году - вам не придется даже ничего печь!

Ингредиенты:

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200 граммов 9% творога;

80 граммов сливочного масла;

60 граммов белого шоколада;

50 миллилитров молока или 10% сливок;

80 граммов кокосовой стружки;

сахарная пудра.

Запоминайте рецепт вкусной пасхи - его сможет "одолеть" даже начинающая хозяйка.

Творог выложить из пакета в большую миску, измельчить блендером до однородной консистенции. Добавить размягченное или растопленное сливочное масло. Еще раз перебить блендером. Разогреть сливки или молоко, не доводя до кипения, выложить емкость с молочным продуктом шоколад. Размешать, чтобы он полностью растворился. Вылить получившуюся смесь в творог. На этом этапе можете добавить 1-2 чайных ложки сахарной пудры, если вам нравится сладкая пасха. Еще раз все тщательно взбить, высыпать в емкость кокосовую стружку, перемешать.

Подготовленный отрез марли сложить в 2 слоя, застелить в пасхальной форме. Творожную массу разместить внутри. Подготовить тарелку, на дно положить 2-3 бумажных полотенца, сверху поставить пасху. Это необходимо для того чтобы они впитали в себя влагу, которую пасха будет выделять. Закрыть творожную массу марлей, поставить под гнет. Спрятать в холодильнике на десять-пятнадцать часов, потом снять гнет и марлю, вытащить пасху из формы, посыпать кокосовой стружкой, поставить на тарелку и подать к столу. Сверху можно украсить кокосовой стружкой, кусочками шоколада или одноименными конфетами.

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