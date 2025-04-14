Пасха 2025 для христиан наступит 20 апреля - в этот день верующие пойдут в храмы, чтобы освятить традиционные продукты и, конечно, выпечку. Творожная пасха - один из самых популярных вариантов праздничных куличей. Предлагаем вам в этом году приготовить ее по проверенному рецепту.
Творожная пасха - рецепт нежного "Рафаэлло"
Классическая пасха всегда делается на дрожжевом тесте, но многие хозяйки выбирают для себя другую технологию. Рецепт Пасхи с добавлением творога очень простой, а угощение получается нежной и воздушной. Вы можете попробовать сделать творожную пасху в этом году - вам не придется даже ничего печь!
Ингредиенты:
- 200 граммов 9% творога;
- 80 граммов сливочного масла;
- 60 граммов белого шоколада;
- 50 миллилитров молока или 10% сливок;
- 80 граммов кокосовой стружки;
- сахарная пудра.
Запоминайте рецепт вкусной пасхи - его сможет "одолеть" даже начинающая хозяйка.
Творог выложить из пакета в большую миску, измельчить блендером до однородной консистенции. Добавить размягченное или растопленное сливочное масло. Еще раз перебить блендером. Разогреть сливки или молоко, не доводя до кипения, выложить емкость с молочным продуктом шоколад. Размешать, чтобы он полностью растворился. Вылить получившуюся смесь в творог. На этом этапе можете добавить 1-2 чайных ложки сахарной пудры, если вам нравится сладкая пасха. Еще раз все тщательно взбить, высыпать в емкость кокосовую стружку, перемешать.
Подготовленный отрез марли сложить в 2 слоя, застелить в пасхальной форме. Творожную массу разместить внутри. Подготовить тарелку, на дно положить 2-3 бумажных полотенца, сверху поставить пасху. Это необходимо для того чтобы они впитали в себя влагу, которую пасха будет выделять. Закрыть творожную массу марлей, поставить под гнет. Спрятать в холодильнике на десять-пятнадцать часов, потом снять гнет и марлю, вытащить пасху из формы, посыпать кокосовой стружкой, поставить на тарелку и подать к столу. Сверху можно украсить кокосовой стружкой, кусочками шоколада или одноименными конфетами.