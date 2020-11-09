Мягкий и воздушный бисквит является отличной основой для любого торта и пирожного.

Белый бисквит – основа для множества вкусных тортов и пирогов. Качественный бисквит должен быть пышным, а это в значительной степени зависит от свежести яиц.

Если нужно получить его с определенным вкусом, то в тесто можно добавить ванилин, цедру цитрусовых, изюм.

Выпеченный белый бисквит можно просто посыпать, например, сахарной пудрой и подать к чаю. Или же разрезать его на несколько коржей, пропитать сиропом, промазать любимым кремом, вареньем или сгущенным молоком и получить вкусный домашний торт!

Белый бисквит

Мука - 70 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 70 г

Растительное масло - 15 г

Вода очищенная - 1 ст.л

Ванилин - 0,5 г

Прежде всего нужно включить духовку на 180°С, чтобы прогрелась.

Читайте такжеИзысканный торт Эстерхази: как приготовить легендарный десертРазбить в миску куриные яйца и высыпать сахар с ванилином. Миксером или венчиком тщательно взбивать в течение 10 минут, не останавливаясь. Как только масса загустеет и увеличится в объеме в три раза, продолжая взбивать, добавить ложку кипятка и струйкой влить масло без запаха.

Далее начать всыпать муку. Просеять ее в бисквитное тесто в два приема, аккуратно перемешивая ложкой или силиконовой лопаткой от краев к центру, сверху вниз. Если останутся комочки, аккуратно протереть их лопаткой. Должна получиться однородная масса.

Взять форму для выпечки со съемными боками. Выстелить дно пекарской бумагой. Перелить белый бисквит в подготовленную форму.

Положить бисквитное тесто в разогретую духовку и выпекать 20-25 минут. Готовность бисквита можно определить по румяной корочкой и, проткнув его внутри зубочисткой: на ней не должно остаться мокрых следов.

Вынуть бисквит из духовки и охладить. Затем провести ножом по бортику формы, чтобы ничего не прилипло, и открыть ее. Достать белый бисквит. Перевернуть выпечку вверх бумагой и медленно отодрать ее от нижней части.

Апельсиновый бисквит

Мука пшеничная - 2 ст.

Яйцо куриное (средние) - 7 шт.

Сахар - 1,5 ст.

Апельсин (крупный) - 2 шт.

Масло - 1/4 ст.

Разрыхлитель теста - 2 ч. л.

Муку обязательно просеять с разрыхлителем. Сразу все не высыпать, а смотреть за густотой теста.

Снять цедру с 2-х апельсинов. Выжать сок, нужно около 3/4 стакана (200 мл).

Желтки отделить от белков. Желтки взбить со стаканом сахара в пышную массу до побеления. Добавить апельсиновый сок, цедру апельсина и растительное масло.

Белки взбить с оставшимся сахаром до мягких пиков.

Соединить желтковую массу с мукой, вымесить, добавить часть белков, вымешать.

Добавить остальные белки и очень аккуратно вымесить тесто, чтобы из него не вышел воздух.

Бока и дно формы застелить бумагой для выпечки (маслом не смазывать).

Вылить тесто в форму и выпекать 10 минут при температуре 200℃, затем снизить до 180℃ и печь до готовности: если воткнув в тесто зубочистку, она останется сухой – бисквит готов.

Оставить остывать в форме. Минут через 10-15 аккуратно освободить от верхней бумаги (торчащей по бокам), после чего оставить почти до полного остывания в форме. Далее бисквит использовать по собственному желанию.

Бисквит на горячем молоке

Мука - 165 г

Молоко (свежее цельное) - 120 мл

Масло сливочное - 60 г

Яйцо куриное - 3 шт.

Сахар - 165 г

Разрыхлитель теста - 6 г

Соль - 1 щепотка

Ванилин

Просеять муку два раза с разрыхлителем, солью и отложить в сторону. Вылить молоко в кастрюлю и добавить сливочное масло, подогревать, чтобы масло полностью растаяло.

Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоВзбить яйца в миксере около минуты на средне-высокой скорости.

Добавить сахар по частям и взбивать, пока масса не увеличится в три раза (около 10 минут в зависимости от мощности миксера).

Добавить муку, быстро перемешать.

Нагреть молоко с маслом еще раз, не доводя до кипения, влить в тесто и перемешать.

Вылить в форму и выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180°С в течение 25-30 минут.

Готовый корж остудить на решетке. Можно посыпать сахарной пудрой или смазать каким-либо любимым кремом.

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Автор: УНИАН