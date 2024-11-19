В украинских магазинах наравне с настоящим какао можно купить подделку. Фальшивый порошок гораздо хуже по качеству и портит вкус блюд. Поэтому перед тем, как варить какао или готовить шоколадную выпечку, ознакомьтесь с признаками фальсификата. Мы рассказали, как отличить подделку какао от оригинала до и после покупки.
Как определить настоящее какао
Определить фальсификат можно по нескольким пунктам:
- Внешний вид упаковки. Фальсификат можно определить ещё до покупки. У подделки отличается упаковка - вас должны насторожить бледные цвета, размытый и нечеткий шрифт, отсутствие срока годности. Такие признаки лучше заметны в наглядном сравнении с оригинальной упаковкой.
- Цена. Не ведитесь на очень низкую цену продукта. Настоящий какао не может стоит в два и более раза дешевле других брендов.
- Цвет порошка. Подделка имеет бледный цвет, а настоящий ингредиент - насыщенный.
- Структура. Качественный какао однородный и без комочков. Если растереть его между пальцев, то остается жирное пятно.
- Качество блюд. 100%-ный способ определить фальсификат - приготовить выпечку или напиток. Если заварить настоящий какао, то он будет насыщенным и ароматным, с горчинкой. Также оригинальный порошок оставляет осадок, а подделка полностью растворяется. Выпечка с настоящим продуктом будет пышной и темной, а с фальшивым - черствой и светлой.
Своим лайфхаком о том, как отличить настоящий какао от подделки, поделилась кондитер Оксана Веляник.
В своем кондитерском блоге она сняла ролик, в котором наглядно показала разницу между настоящим и фальшивым какао бренда "Мрія". Слева оказался поддельный порошок, а справа - настоящий. На видео видно, что фейковый какао имеет отличия в дизайне упаковки, а также гораздо бледнее по цвету, чем настоящий.
В качестве эксперимента кондитер испекла два коржа с поддельным и настоящим порошком. Рецепт и количество ингредиентов были одинаковыми. Корж с фальшивкой получился бледным, твердым и низким. А бисквит с настоящим какао был пышным, высоким, имел насыщенный шоколадный цвет.