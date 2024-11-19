Узнайте, как отличить поддельный какао-порошок от настоящего ещё перед покупкой.

В украинских магазинах наравне с настоящим какао можно купить подделку. Фальшивый порошок гораздо хуже по качеству и портит вкус блюд. Поэтому перед тем, как варить какао или готовить шоколадную выпечку, ознакомьтесь с признаками фальсификата. Мы рассказали, как отличить подделку какао от оригинала до и после покупки.

Как определить настоящее какао

Определить фальсификат можно по нескольким пунктам:

Внешний вид упаковки . Фальсификат можно определить ещё до покупки. У подделки отличается упаковка - вас должны насторожить бледные цвета, размытый и нечеткий шрифт, отсутствие срока годности. Такие признаки лучше заметны в наглядном сравнении с оригинальной упаковкой.

. Фальсификат можно определить ещё до покупки. У подделки отличается упаковка - вас должны насторожить бледные цвета, размытый и нечеткий шрифт, отсутствие срока годности. Такие признаки лучше заметны в наглядном сравнении с оригинальной упаковкой. Цена . Не ведитесь на очень низкую цену продукта. Настоящий какао не может стоит в два и более раза дешевле других брендов.

. Не ведитесь на очень низкую цену продукта. Настоящий какао не может стоит в два и более раза дешевле других брендов. Цвет порошка . Подделка имеет бледный цвет, а настоящий ингредиент - насыщенный.

. Подделка имеет бледный цвет, а настоящий ингредиент - насыщенный. Структура . Качественный какао однородный и без комочков. Если растереть его между пальцев, то остается жирное пятно.

. Качественный какао однородный и без комочков. Если растереть его между пальцев, то остается жирное пятно. Качество блюд . 100%-ный способ определить фальсификат - приготовить выпечку или напиток. Если заварить настоящий какао, то он будет насыщенным и ароматным, с горчинкой. Также оригинальный порошок оставляет осадок, а подделка полностью растворяется. Выпечка с настоящим продуктом будет пышной и темной, а с фальшивым - черствой и светлой.

Своим лайфхаком о том, как отличить настоящий какао от подделки, поделилась кондитер Оксана Веляник.

В своем кондитерском блоге она сняла ролик, в котором наглядно показала разницу между настоящим и фальшивым какао бренда "Мрія". Слева оказался поддельный порошок, а справа - настоящий. На видео видно, что фейковый какао имеет отличия в дизайне упаковки, а также гораздо бледнее по цвету, чем настоящий.

В качестве эксперимента кондитер испекла два коржа с поддельным и настоящим порошком. Рецепт и количество ингредиентов были одинаковыми. Корж с фальшивкой получился бледным, твердым и низким. А бисквит с настоящим какао был пышным, высоким, имел насыщенный шоколадный цвет.

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