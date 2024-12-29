Салат с крабовыми палочками можно приготовить в несколько раз вкуснее.

Одним из самых популярных праздничных блюд считается крабовый салат - рецепт классический знают все. В него входит крабовое мясо или палочки, огурцы, кукуруза, майонез и яйца. Однако выяснилось, что есть более интересные и удачные рецепты.

Крабовый салат без риса с перцем и сыром

Рекомендуем на Новый год приготовить крабовый салат по-новому - он точно понравится и вам, и гостям.

Ингредиенты:

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два помидора среднего размера;

упаковка крабового мяса или палочек - 200 граммов;

один болгарский перец красного цвета;

кусочек твердого сыра - 100 граммов;

два зубчика чеснока;

майонез, соль.

Помидоры вымыть, избавить от семян, нарезать кубиками. Так же поступить с перцем. Соединить овощи в одной емкости. Крабовые палочки или мясо достать из упаковки, нарезать кубиками. Сыр натереть на терке. Добавить крабы к овощам, туда же выложить сыр. Посолить, заправить майонезом, перемешать и подать к столу.

Крабовый салат с рисом и сыром

Практически каждая хозяйка в Украине на праздник будет готовить крабовый салат - рецепт классический похож на этот, но здесь присутствуют два дополнительных продукта.

Ингредиенты:

4 яйца;

100 граммов длиннозернистого риса;

упаковка крабовых палочек - 200 граммов;

кусочек твердого сыра - 100 граммов;

половинка красного лука;

банка кукурузы - 200 граммов;

укроп;

майонез;

соль, перец.

Рис промыть, залить кипятком, отварить на медленном огне до готовности, остудить. Крабовые палочки нарезать кубиками, соединить с рисом в глубокой емкости. Туда же выложить из банки кукурузу. Красный лук измельчить, добавить к остальным ингредиентам. Натереть сыр, посыпать салат. Посолить, поперчить, заправить майонезом, посыпать укропом, перемешать и подать к столу.

Крабовый салат с кукурузой и ананасами

Такой крабовый салат точно понравится гурманам - вкус достаточно необычный, но очень привлекательный.

Ингредиенты:

четыре яйца;

упаковка крабовых палочек - 200 граммов;

банка консервированных ананасов - 200 граммов;

банка кукурузы - 200 граммов;

кусочек твердого сыра - 100 граммов;

майонез.

Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Когда остынут, нарезать их мелким кубиком. Крабовые палочки и ананасы также освободить от упаковки и нарезать кубиком. Соединить в миске с яйцами. Выложить туда же кукурузу. Натереть сыр, посыпать салат, заправить майонезом, подать к столу.

Крабовый салат с огурцом и кальмаром

Изящный и утонченный вкус этого блюда точно понравится любителям морепродуктов. Крабовый салат получается нежным, свежим и очень вкусным.

Ингредиенты:

четыре яйца;

3-4 замороженных кальмара;

упаковка крабовых палочек - 200 граммов;

два свежих огурца;

банка консервированного горошка - 200 граммов;

зеленый лук;

вареные креветки - по желанию;

перец, соль, майонез.

Яйца отварить до готовности, остудить, почистить, нарезать мелким кубиком. Тушки кальмара отварить в подсоленной воде 2-3 минуты, когда остынут, нарезать кольцами. Соединить яйца и кальмар в одной миске. Туда добавить консервированный горошек, огурцы и крабовые палочки, нарезанные кубиком. Посолить и поперчить салат крабовый, заправить майонезом, украсить зеленым луком, перемешать и подать к столу.

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