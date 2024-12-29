Одним из самых популярных праздничных блюд считается крабовый салат - рецепт классический знают все. В него входит крабовое мясо или палочки, огурцы, кукуруза, майонез и яйца. Однако выяснилось, что есть более интересные и удачные рецепты.
- Крабовый салат без риса с перцем и сыром
- Крабовый салат с рисом и сыром
- Крабовый салат с кукурузой и ананасами
- Крабовый салат с огурцом и кальмаром
Крабовый салат без риса с перцем и сыром
Рекомендуем на Новый год приготовить крабовый салат по-новому - он точно понравится и вам, и гостям.
Ингредиенты:
- два помидора среднего размера;
- упаковка крабового мяса или палочек - 200 граммов;
- один болгарский перец красного цвета;
- кусочек твердого сыра - 100 граммов;
- два зубчика чеснока;
- майонез, соль.
Помидоры вымыть, избавить от семян, нарезать кубиками. Так же поступить с перцем. Соединить овощи в одной емкости. Крабовые палочки или мясо достать из упаковки, нарезать кубиками. Сыр натереть на терке. Добавить крабы к овощам, туда же выложить сыр. Посолить, заправить майонезом, перемешать и подать к столу.
Крабовый салат с рисом и сыром
Практически каждая хозяйка в Украине на праздник будет готовить крабовый салат - рецепт классический похож на этот, но здесь присутствуют два дополнительных продукта.
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 100 граммов длиннозернистого риса;
- упаковка крабовых палочек - 200 граммов;
- кусочек твердого сыра - 100 граммов;
- половинка красного лука;
- банка кукурузы - 200 граммов;
- укроп;
- майонез;
- соль, перец.
Рис промыть, залить кипятком, отварить на медленном огне до готовности, остудить. Крабовые палочки нарезать кубиками, соединить с рисом в глубокой емкости. Туда же выложить из банки кукурузу. Красный лук измельчить, добавить к остальным ингредиентам. Натереть сыр, посыпать салат. Посолить, поперчить, заправить майонезом, посыпать укропом, перемешать и подать к столу.
Крабовый салат с кукурузой и ананасами
Такой крабовый салат точно понравится гурманам - вкус достаточно необычный, но очень привлекательный.
Ингредиенты:
- четыре яйца;
- упаковка крабовых палочек - 200 граммов;
- банка консервированных ананасов - 200 граммов;
- банка кукурузы - 200 граммов;
- кусочек твердого сыра - 100 граммов;
- майонез.
Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Когда остынут, нарезать их мелким кубиком. Крабовые палочки и ананасы также освободить от упаковки и нарезать кубиком. Соединить в миске с яйцами. Выложить туда же кукурузу. Натереть сыр, посыпать салат, заправить майонезом, подать к столу.
Крабовый салат с огурцом и кальмаром
Изящный и утонченный вкус этого блюда точно понравится любителям морепродуктов. Крабовый салат получается нежным, свежим и очень вкусным.
Ингредиенты:
- четыре яйца;
- 3-4 замороженных кальмара;
- упаковка крабовых палочек - 200 граммов;
- два свежих огурца;
- банка консервированного горошка - 200 граммов;
- зеленый лук;
- вареные креветки - по желанию;
- перец, соль, майонез.
Яйца отварить до готовности, остудить, почистить, нарезать мелким кубиком. Тушки кальмара отварить в подсоленной воде 2-3 минуты, когда остынут, нарезать кольцами. Соединить яйца и кальмар в одной миске. Туда добавить консервированный горошек, огурцы и крабовые палочки, нарезанные кубиком. Посолить и поперчить салат крабовый, заправить майонезом, украсить зеленым луком, перемешать и подать к столу.