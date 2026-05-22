Нападение Путина на венгров в Украине начало новый этап войны, - The Telegraph

Это нападение положило конец договоренности Орбана и Путина о защите этнических венгров в этом регионе, считают эксперты.

Новый премьер-министр Венгрии находился у власти всего 12 часов, когда первые ракеты поразили Закарпатье. Послание из Москвы не могло быть яснее, это был предупредительный выстрел новому правительству. Об этом сказал газете The Telegraph Петер Креко, директор Института политического капитала, аналитического центра из Будапешта.

"Подход Орбана был безоговорочно пророссийским: что бы ни помогало Украине, Венгрия выступала против этого. Москва не хочет, чтобы это изменилось".

13 мая Россия запустила более 800 беспилотников по всей Украине в рамках одной из самых длительных массированных атак войны, направленных против критически важной инфраструктуры от Киева до крайнего запада.

По словам экспертов, Москва оставила Закарпатье нетронутым с первого дня вторжения в рамках договоренности, которая никогда не была формализована, но широко понималась как часть молчаливого соглашения между Орбаном и Путиным, определившего четыре года внешней политики Венгрии.

"Это нападение положило конец договоренности Орбана и Путина о защите этнических венгров в этом регионе", – сказал Муджтаба Рахман, управляющий директор Eurasia Group в Европе.

По его словам, потеря Орбана как союзника в Европе стала заметной неудачей для Москвы, как в политическом, так и в прагматическом плане.

"Это настоящий разрыв с прежним подходом. Линия правительства Орбана заключалась в том, что он постоянно критиковал Украину и Брюссель за чрезмерную жесткость, но не критиковал Россию за такое поведение. И теперь, похоже, это довольно четко меняется", – считает Креко.

Он добавил, что удары по Закарпатью были способом Москвы дать сигнал венграм, что их новое правительство не может защитить свои интересы за рубежом, и предупредил, что Венгрия теперь должна готовиться к тому, что ее соседи уже давно терпят.

"Венгрия теперь может начать испытывать некоторые вещи, которые другие члены НАТО в регионе уже пережили в последние годы. Гибридные угрозы, попытки дестабилизации и подобные формы давления со стороны России", - сказал Креко

Он добавил, что просчет России может послать сигнал другим промосковским правительствам в регионе, что "построение их политического будущего" вокруг дружбы с Путиным "не является стабильным фундаментом".

Атака на запад Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Атака началась еще 13 мая с 18:00, сразу после массированного удара дронов.

Радиотехническими войсками Воздушных сил было зафиксировано и осуществлено сопровождение 731 средства воздушного нападения – 56 ракет и 675 БПЛА.

Под атакой вражеских БПЛА 13 мая также находились Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области. По данным очевидцев, беспилотник добрался даже до курортного Буковеля.

В Ужгороде был зафиксирован удар дрона по объекту критической инфраструктуры в районе микрорайона Дравцы. Еще один удар зафиксирован в районе микрорайона Табла. Также есть попадания в промышленном районе. Областной центр Закарпатья был атакован впервые с начала полномасштабной войны.

