Говоря о полномасштабной войне РФ против Украины, он заявил, что это не повлияло на его любовь к стране-агрессору.

Французский актер Жерар Депардье, который имеет гражданство России, в очередной раз отличился скандальным заявлением. Он назвал войну "чепухой" и "безумием людей".

По словам Депардье, он не берется судить войны и вторжения. Однако, говоря о полномасштабной войне РФ против Украины, он заявил, что это не повлияло на его любовь к стране-агрессору.

"Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Когда я люблю страну, это всегда из-за ее культуры. Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему, никто не может сказать о ней ничего толкового", - рассказал скандальный актер немецкому изданию Augsburger Allgemeine Zeitung.

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Также Депардье прокомментировал свое заявление, которое он делал в марте. Тогда актер осудил войну и назвал ее "братоубийственной", однако он не назвал Путина агрессором, не признал, что это РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Теперь же скандальный фанат России полностью открестился от своих слов.

"Я ненавижу, когда смешивают политику и актерское мастерство. Я не хочу говорить по этому поводу больше, чем: Война - это большая чепуха", - заявил Депардье.

Напомним, осенью 2022 года стало известно, что любитель Путина Депардье закрывает свой продюсерский центр в России.

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