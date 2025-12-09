Президент Украины уверенно высказался по этому вопросу.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на призыв американского лидера Дональда Трампа провести выборы в Украине. По его словам, он к этому готов всегда.

"Я всегда готов к выборам", - ответил глава государства газете La Repubblica во время короткого разговора с журналистами, когда выходил из отеля в Риме, чтобы поехать в Палаццо-Киджи на встречу с Джорджией Мелони.

Также он прокомментировал двустороннюю встречу с премьер-министром Италии, подчеркнув:

Видео дня

"Я доверяю ей, она нам поможет".

В то же время в своем посте в соцсетях Зеленский рассказал о встрече с Мелони. По его словам, переговоры прошли содержательно по всем аспектам дипломатической ситуации.

"Ценим, что Италия активна в процессе поиска действенных идей и определения шагов для приближения мира. Я проинформировал о работе нашей переговорной команды, координируем дипломатию. Очень рассчитываем на итальянскую поддержку и в дальнейшем: это имеет значение для Украины", - написал президент.

Глава государства также поблагодарил за пакет энергетической поддержки от Италии, который включает в себя необходимое оборудование.

"Это то, что точно поддержит украинские семьи, наших людей, детей, жизнь в наших городах и общинах, которые подвергаются постоянным российским ударам. Мы должны защитить жизнь. Спасибо, Италия!", - добавил он.

Выборы в Украине - что сказал Трамп

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине пора провести выборы. По его словам, в Украине "используют войну" якобы для того, чтобы не проводить выборы.

"Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что украинский народ должен был бы иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) победил бы. Я не знаю, кто бы победил. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", - подчеркнул американский лидер.

Вас также могут заинтересовать новости: