За соответствующее решение проголосовали 262 нардепа.

Верховная Рада Украины поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 262 нардепов.

"Рада переставила главный стул: Юлия Свириденко назначена новым премьер-министром Украины", - отметил Железняк.

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Смена правительства в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 14 июля стало известно, что президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьер-министру Украины, министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины. В то же время глава государства заявил, что опыт премьер-министра Дениса Шмыгаля будет полезным на позиции министра обороны.

15 июля Шмыгаль написал заявление об увольнении. 16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с должности премьер-министра Шмыгаля и его правительства. За соответствующее решение проголосовали 261 депутат.

Также перед началом голосования Шмыгаль выступил с речью. Он поблагодарил воинов, всех украинцев и украинок, которые держат фронт, президента, команду кабинета министров, руководителей министерств и ведомств, народных депутатов, украинский бизнес, а также международных партнеров.

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