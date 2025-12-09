В Евросоюзе напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский является демократически избранным лидером.

Украина сможет провести выборы тогда, когда это будут позволять соответствующие условия, но сейчас Россия продолжает агрессивную войну против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Брюсселе сказала пресс-секретарь по вопросам иностранных дел и политики безопасности Анитта Гиппер.

Пресс-секретарь прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина должна провести выборы.

"Мы уже отвечали на этот вопрос, поскольку это исключительные времена. Россия осуществляет агрессивную войну против Украины. Президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда это позволят условия", - отметила Гиппер.

Отдельно у нее спросили, почему не был опубликован проект мирного плана прекращения войны, над которым работали представители Евросоюза и Коалиции желающих.

"Мы поддерживаем Украину в мирных переговорах, и когда дело касается фактического раскрытия планов - это полностью зависит от украинской стороны", - отметила Гиппер.

Давление Трампа на Украину

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в интервью для издания Politico высказал мнение, что Украине следует провести выборы. Глава Белого дома утверждал, что якобы украинская власть использует войну, чтобы не проводить выборы.

Также по его мнению, еще до начала российской вооруженной агрессии "было понимание" того, что Украина не станет членом НАТО. По словам Трампа, Зеленский во время встречи с Путиным сказал, что Украина хочет вернуть Крым и войти в НАТО.

