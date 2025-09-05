Президент Украины подчеркнул, что нет оснований, чтобы Венгрия блокировала этот процесс.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал работать над тем, чтобы разблокировать со стороны Венгрии процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в Ужгороде.

"К сожалению, мы констатируем, что именно Венгрия блокирует этот процесс. Но мы также констатируем, что с нашей стороны шагов навстречу никто не останавливал. Мы это делаем. Юридически, да и фактически, мы делаем все, что нам рекомендуют Евросоюз, Еврокомиссия. Мы все делали. Поэтому я не вижу, скажем так, что есть фундамент для каких-либо упреков со стороны венгерской стороны к нам", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что о готовности Украины к диалогу он говорил сегодня с Антониу Коштой.

"Мы готовы встречаться с Орбаном и проговаривать, чем еще они не довольны и чем еще мы можем помочь, чтобы они были наконец довольны", - отметил Зеленский.

Как добавил президент Украины, Трамп услышал сигналы от украинской стороны относительно блокировки.

"Президент Трамп и Америка поддерживают Украину в Евросоюзе... Но не понимает, почему Венгрия блокирует, потому что причин для блокировки нет. Хотя, я думаю, понимает другие политические причины. И поэтому Америка и президент Трамп говорили мне, что они будут работать над тем, чтобы разблокировать этот процесс со своей стороны для Украины, помочь Украине", - подчеркнул украинский лидер.

В свою очередь, как пояснил Кошта, нет никаких оснований, чтобы не продолжать переговоры с Украиной о вступлении в то время, когда прилагаются усилия, чтобы ускорить установление мира.

"На это всегда уходит время. Всегда. В конце концов, война точно прекратится до завершения этих переговоров (о вступлении, - УНИАН). Или по крайней мере все из нас желают, чтобы эта война закончилась как можно скорее, и вероятно, до завершения этих переговоров о вступлении", - сказал Кошта.

Он считает, что нет причины терять время в этом процессе. По его убеждению, вести переговоры о вступлении и пытаться прекратить войну можно делать одновременно.

Венгрия против вступления Украины в ЕС

Как сообщал ранее УНИАН, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украину не надо брать в Евросоюз, ведь новые члены должны усиливать блок, а не делать его слабее. По его словам, вступление Украины в ЕС опасно из-за войны, которая продолжается на ее территории. Поэтому, отметил он, правительство Венгрии не хочет, чтобы Украина стала членом блока.

Также Bloomberg писал, что после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Трамп звонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и спрашивал, зачем тот мешает Украине вступить в Евросоюз. Впоследствии Орбан опубликовал сообщение, из которого следует, что он услышал просьбу о членстве в ЕС, но не намерен отступать. Политик сказал: "Членство Украины в Европейском Союзе не дает никаких гарантий безопасности. Поэтому связывать членство с гарантиями безопасности ненужно и опасно".

