Еще несколько месяцев назад миллиардер сидел бы справа от президента на таком мероприятии.

На ужине для руководителей крупнейших американских технологических компаний, устроенном президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 4 сентября, не было миллиардера и генерального директора Tesla Илона Маска, отметило The Guardian.

На мероприятии присутствовали Марк Цукерберг из Meta, Билл Гейтс из Microsoft, Тим Кук из Apple, Сэм Альтман из OpenAI. При этом, отмечается, это было именно то действо, на котором еще несколько месяцев назад Маск сидел бы справа от Трампа.

Сам Маск в своей социальной сети X заявил, что его все же пригласили на ужин, однако он не смог прибыть и пообещал прислать своего представителя.

В статье подчеркивается, что отсутствие Маска на таком мероприятии "подчеркивает раскол", который возник между ним и Трампом после их публичной ссоры весной 2025 года.

Издание пишет, что если еще в первые месяцы президентства Трампа Маск был наделен огромной властью, возглавляя департамент эффективности правительства, то в последние месяцы миллиардер практически исчез с громких правительственных мероприятий.

"Хотя Трамп все еще хвалит Маска как "гения", в среду вечером он заявил журналистам, что у Маска "есть определенные проблемы", и их не видели вместе после их публичной ссоры", - говорится в статье.

В то же время, предполагается, если бы Маск присутствовал на ужине в четверг, это создало бы неудобную ситуацию, поскольку он подал в суд на две компании, руководители которых присутствовали: Apple и OpenAI.

Ссора Трампа и Маска

Как сообщал ранее УНИАН, в мае Трамп и Маск устроили публичную ссору. После того, как миллиардер раскритиковал "великий и прекрасный" закон о расходах и налогах, президент США заявил, что "разочаровался" в нем. Впоследствии глава Белого дома даже писал, что Маск "сошел с ума", на что тот обвинил президента во лжи.

Впоследствии Маск поддержал идею о том, что Трампу надо объявить импичмент, а должность президента США, по его мнению, должен был бы получить вице-президент Джей Ди Вэнс. Миллиардер также критиковал введенные Трампом пошлины, которые, по его словам, "вызовут рецессию во второй половине этого года".

Кроме того, Маск публично заявлял, что якобы Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна" с обвинениями в педофилии и организации проституции. Однако впоследствии этот твит он удалил.

