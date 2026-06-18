Европа должна определить новую модель отношений с Россией, – обозреватель Bloomberg

Война России против Украины стала главным испытанием для стратегической самостоятельности Европы. На этом фоне в российских политических кругах всё чаще возникают дискуссии о возможных путях завершения конфликта, в то время как риск стратегического поражения для Кремля постепенно растёт.

Война России против Украины стала одним из ключевых вызовов для современной Европы и ее стремления к стратегической автономии. Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, анализируя текущую ситуацию вокруг конфликта и перспективы его завершения.

Автор напомнил, что недавно послы Франции, Германии и Великобритании посетили Москву для обсуждения возможных путей прекращения войны. Однако, по его словам, российское руководство фактически проигнорировало этот дипломатический сигнал, а встреча ограничилась общением с заместителем министра иностранных дел РФ.

По мнению Чемпиона, Европа не может выступать в качестве нейтрального посредника, поскольку является непосредственным участником процесса поддержки Украины. В то же время именно европейские страны должны принимать активное участие в формировании будущей архитектуры безопасности на континенте после завершения войны.

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Автор подчеркивает, что вторжение РФ в Украину длится уже дольше, чем Первая мировая война и участие Советского Союза во Второй мировой войне. Он считает, что способность Украины продолжать сопротивление в значительной степени обеспечивается поддержкой со стороны Европы и США.

По оценке Bloomberg, последние месяцы стали сложными для России. Украинским силам удалось сдержать летнее наступление оккупантов, а удары беспилотников всё чаще переносят последствия войны на территорию самой РФ. Одновременно экономика России сталкивается с новыми трудностями, а число граждан, поддерживающих мирные переговоры, растет.

В статье также отмечается, что в российских политических и экспертных кругах началась дискуссия о возможных путях завершения войны. Часть представителей российской элиты уже публично говорит о необходимости найти способ прекратить конфликт и преподнести это российскому обществу как победу.

В то же время другая часть российских аналитиков настаивает на том, что Россия должна сохранить ресурсы для потенциального будущего противостояния с Европой. Именно эта тенденция вызывает наибольшее беспокойство, поскольку даже сторонники завершения войны часто продолжают рассматривать европейские страны как главного геополитического соперника Москвы.

Автор также обращает внимание на заявления отдельных российских деятелей, которые продолжают продвигать конфронтационную риторику в отношении Запада и призывают к дальнейшей эскалации. По его мнению, если Кремль начнет осознавать риск стратегического поражения, реакция Москвы может стать менее предсказуемой.

Подводя итог, Чемпион отмечает, что после завершения войны Европе придется искать новый формат отношений с Россией. В то же время, по его убеждению, любые договоренности должны учитывать интересы безопасности европейских государств и не должны создавать условий для реализации ревизионистских амбиций Кремля.

Перспективы переговоров с РФ

Как сообщал Bloomberg, Великобритания, Франция и Германия считают, что Украина перехватила инициативу в войне, и это может создать возможности для переговоров на условиях, более выгодных, чем те, которых Трамп и Путин достигли на Аляске в прошлом году. Эти страны хотят заставить РФ прекратить войну на линии фронта, а также предоставить Украине надежные гарантии безопасности, включая развертывание многонациональных сил.

Как сообщил в соцсети X глава МИД Украины после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио, Украина и США в скором времени могут возобновить переговорный процесс по прекращению войны с Россией.

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