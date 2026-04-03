Зеленский оценил работу Буданова на посту главы Офиса президента

Буданов занимается несколькими направлениями в своей работе.

Президент Владимир Зеленский доволен работой Кирилла Буданова в тех направлениях, которыми попросил его заниматься.

Об этом глава государства сказал журналистам, говоря о работе Буданова на посту руководителя Офиса президента и коммуникации с парламентом.

"Буданов общается и работает с главой фракции (речь идет о фракции "Слуга народа" - УНИАН), встречается с некоторыми депутатами по поводу парламентских вызовов – это сейчас важно", - сказал Зеленский.

По его словам, второе направление деятельности Буданова – это переговорный процесс, где он работает с Умеровым, Арахамией и Кислицей. "Они работают хорошо, слаженно. Мы стараемся сделать так, чтобы они дополняли друг друга. Так они и работают на сегодняшний день. Никаких конфликтов. По крайней мере, мне об этом неизвестно. Главное в переговорном процессе – чтобы мы дожали до окончания войны. Они делают все, что могут", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 2 января 2026 года президент Владимир Зеленский подписал указ №5/2026 о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины.

В то же время указом №3/2026 президент освободил Буданова от должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны.

Народный депутат и председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отмечал, что парламентский кризис в Украине уже напрямую влияет на принятие решений, необходимых для сотрудничества с Международным валютным фондом и продвижения евроинтеграции. В то же время разговоры о повышении налогов не соответствуют действительности, поскольку сейчас речь идет лишь о пересмотре льгот.

УНИАН неоднократно сообщал, что для принятия ключевых решений, которые, в частности, необходимы для сотрудничества с МВФ, в парламенте Украины не хватает голосов.

Вас также могут заинтересовать новости: