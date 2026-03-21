Украинские переговорщики прибыли в США

На переговорах стороны затронут 4 вопроса.

Украинская делегация прибыла в Майами, где сегодня проведет переговоры с представителями США.

Об этом сообщает Укринформ. В состав украинской делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Американскую сторону будут представлять спецпредставитель Белого дома Стив Виткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Видео дня

Напомним, в этих переговорах российская сторона не принимает участия.

Переговоры между Украиной и США

Накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в США украинская и американская делегации обсудят 4 вопроса.

"Главная задача – это четкие параметры продолжения трехсторонних встреч. Вторая – это подготовка к этим встречам, это готовность документов. Третья – это программа PURL", – отметил Зеленский.

Также представители Украины будут обсуждать предложение заключить соглашение с США по дронам.

Последний раунд переговоров Украины, США и России состоялся в середине февраля в Швейцарии. С тех пор встречи поставлены на паузу, что объясняется войной США против Ирана. В связи с этим Зеленский сказал, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния этого конфликта на войну в Украине.

