Водолазы ГСЧС провели уникальную операцию в затопленной ТЭЦ (видео)

Работали в воде в условиях мороза до –15 °C.

После российского обстрела одна из столичных ТЭЦ подверглась подтоплению из-за повреждения трубы. Чтобы провести ремонт, пришлось задействовать водолазов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отмечается, что подтопление существенно затрудняло ремонт оборудования, от которого зависит тепло и электроснабжение в домах тысяч людей.

Сообщается, что уникальную подводную спецоперацию в условиях мороза до –15 °C провели водолазы ГСЧС Украины.

"Не колеблясь, в ледяной воде и в экстремальных условиях наши водолазы приступили к работам по ликвидации повреждений. Спецоперация длилась 6 суток. Утечка воды была остановлена, что позволило службам продолжить восстановительные работы", - отмечают в ГСЧС.

В сообщении говорится, что президент Украины отметил работу спасателей в экстремальных условиях. В частности, орденом "За мужество" III степени награждены Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк; орденом Даниила Галицкого - Андрей Власенко; медалью "Защитнику Отечества" - Антон Гайтан.

В ГСЧС показали видео работы водолазов в воде в мороз.

Российские удары по Киеву

Как сообщал УНИАН, Россия не раз целила в столичные ТЭЦ, чтобы оставить без отопления тысячи домов в Киеве.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев отмечал, что у врага была задача не столько обесточить, сколько обрезать теплоснабжение для Киева. В то же время, он отметил, что на время ремонта на атакованных ТЭЦ часть жителей Левобережья столицы могут переключить, в частности, на отопление от завода "Энергия".

