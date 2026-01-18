Бросили все силы: Шмыгаль рассказал, как пытаются отогреть проблемные дома в Киеве

В столицу направили ремонтные бригады из регионов, чтобы ускорить работы.

Все профильные службы работают в координации, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла в 143 киевских многоэтажках, которые остались без отопления из-за российских обстрелов в начале января. Об этом в своем телеграм сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Из-за низких температур и изношенной инфраструктуры фиксируются постоянные локальные аварии. Ремонтные бригады работают над восстановлением тепла в 143 домах. Задача – максимально ускорить ремонты. Поэтому для помощи городу привлекаем дополнительные силы. Уже сейчас к работе приступили дополнительные ремонтные бригады от "Укрзализныци" и из других регионов", – сообщил он.

По словам Шмыгаля, уже сейчас в столице работают 10 дополнительных ремонтных бригад, делегированных "УЗ", и еще восемь из Киевской области. В понедельник в Киев должны прибыть еще бригады из Ровно и от железной дороги.

Видео дня

"Что касается света и технических решений. Ситуация остается сложной, дополнительную нагрузку создают морозы. Сейчас над восстановлением электроснабжения уже работают 60 бригад, 12 из которых прибыли из других областей", - написал министр.

Он также сообщил, что ведется работа "над системными решениями" и анонсировал доставку 55 генераторов из резервного хаба Минэнерго. Параллельно проводится верификация имеющихся когенерационных установок (генерирующих электричество и тепло - УНИАН) для быстрого ввода дополнительных мощностей.

Проблема "замороженных" многоэтажек

Как писал УНИАН, ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что многоэтажки, где из-за морозов и отсутствия отопления лопнули трубы, могут остаться без отопления до весны. Речь идет о 100-150 тысячах жителей Киева.

По его словам, для восстановления внутридомовых систем отопления необходимы технический аудит, разработка проектно-сметной документации и проведение тендеров в Prozorro. Также нужно проверить состояние труб в квартирах, в том числе и в тех, где сейчас никто не проживает. По мнению Попенко, даже при самом оптимистичном сценарии полный ремонт всех пострадавших систем может занять 8–10 месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: