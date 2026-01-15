Зеленский принял принципиальное решение по ситуации в энергетике: подробности

Президент провел совещание с профильными ведомствами и представителями власти на местах.

Ситуация с энергообеспечением и реагированием на последствия российских ударов по энергетике отныне будет находиться под личным контролем президента. Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, отныне он будет ежедневно проводить специальные селекторные совещания со всеми ответственными службами – от правительства и военных до областных органов власти и руководителей общин.

"День начал со специального формата – теперь так будет каждый день, все на связи", – подчеркнул глава государства.

Видео дня

По итогам сегодняшнего совещания президент поручил правительству в течение дня принять решение об увеличении импорта электроэнергии, расширении возможностей резервного энергоснабжения, работе пунктов обогрева, а также эффективном информировании населения о ситуации.

"Пункты поддержки в городах – есть отдельные задачи для МВД, в том числе по реальному информированию людей. Чтобы каждый мог обратиться на линию 112 и получить помощь, получить информацию по отоплению и обеспечению электричеством", – подчеркнул Зеленский.

Комендантский час и роль бизнеса

Президент акцентировал, что государственные институты должны быть в постоянном контакте с предпринимателями, чтобы привлекать дополнительные ресурсы для устойчивости общин. Также должны быть приняты решения о комендантском часе, чтобы бизнесу было легче планировать работу, а торговые объекты могли использоваться как пункты поддержки для людей.

"Чиновники уже говорили с торговыми сетями", – отметил Зеленский.

Ситуация в энергосистеме: последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 15 января Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего отключения электроэнергии зафиксированы в Житомирской и Харьковской областях, а в ряде населенных пунктов Киевской и Черниговской областей свет отсутствует также из-за сложных погодных условий. Самая сложная ситуация остается в Киеве и области, где действуют аварийные отключения и не работают почасовые графики, ремонтные работы продолжаются круглосуточно, подобные ограничения введены и в Одесской области.

В Киеве из-за значительной перегрузки энергосистемы резко возросло количество аварий, что в сочетании с сильными морозами существенно осложняет ситуацию со светом в столице, сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. По его словам, быстрого улучшения ситуации ожидать не стоит, поскольку часть объектов требует длительного восстановления или вообще не подлежит ремонту, а температура до –17°C может продержаться еще около десяти дней.

Вас также могут заинтересовать новости: