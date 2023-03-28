Омеляну инкриминировали причинение государству убытков на сумму 30,4 млн грн.

Верховный Суд Украины подтвердил оправдательный приговор Высшего антикоррупционного суда в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как сообщил экс-министр Facebook, решение было принято по делу об уменьшении портовых сборов на 20% в 2017 году, из-за чего ему инкриминировали причинение государству убытков на сумму 30,4 млн грн.

"Решение окончательное, пересмотру не подлежит, я полностью оправдан обеими инстанциями ВАКС и Верховным Судом.

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Надеюсь, у НАБУ хватит мужества публично извиниться, а внутренняя проверка и, вскоре, внешний независимый аудит выяснят, во исполнение чьих преступных указаний детектив занимался фабрикацией дела против меня, а сотрудники пресс-службы очерняли мое имя", - заявил Омелян.

Дело Омеляна

Омелян возглавлял Министерство инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана в 2016-2019 годах.

По данным следствия, в декабре 2017 года Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

Решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году более 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн гривень получено 173,1 млн грн.

Расследование указанных фактов велось с 11 ноября 2019 года.

14 августа 2020 года антикоррупционные органы сообщили о завершении расследования предполагаемых незаконных действий экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которые привели к недополучению госбюджетом 30,4 млн грн.

Обвинительный акт по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Украины ("Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает бюджетные поступления вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах") был направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

18 октября 2021 года Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна в деле о недополучении госбюджетом 30,4 млн грн. Коллегия судей признала Омеляна невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

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