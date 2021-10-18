Коллегия судей признала Омеляна невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна в деле о недополучении госбюджетом 30,4 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей ВАКС вынесла оправдательный приговор и признала невиновным Омеляна в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

"Омеляна Владимира Владимировича признать невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 УК Украины и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", - зачитал председательствующий судья фрагмент постановления.

Кроме того, суд постановил расходы на экспертизы отнести на счет государства.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней со дня оглашения.

При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что не согласны с оправдательным приговором и обжалуют его в суде апелляционной инстанции.

Дело против Омеляна

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2020 года антикоррупционные органы сообщили о завершении расследования предполагаемых незаконных действий экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которые привели к недополучению госбюджетом 30,4 млн грн.

Обвинительный акт по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Украины ("Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает бюджетные поступления вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах") был направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в декабре 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

К тому же Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, подчеркивая, помимо прочего, что именно уменьшение админсбора приведет к недопоступлению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.

Как отметили правоохранители, в итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году более 30,4 млн гривен: из ожидаемых 203,5 млн гривен получено 173,1 млн гривен. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Расследование указанных фактов велось с 11 ноября 2019 года.

Омелян возглавлял Министерство инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана в 2016-2019 годах.

Автор: Антонина Доломанжи