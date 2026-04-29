Заморозки атакуют Украину: синоптик объяснил, что происходит с погодой

Волны заморозков в период цветения садов представляют особый риск.

Прошлой ночью в Украине холоднее всего было на Львовщине. Метеостанция Славское зафиксировала -7º в воздухе и -8º на поверхности почвы. А в Черкасской области с начала апреля, когда заморозки считаются стихийным явлением, уже 15-я ночь с отрицательными температурами в воздухе. Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик Виталий Постригань.

Он пояснил, что заморозки возникают преимущественно ночью и утром, носят кратковременный характер и сопровождаются незначительными минусовыми температурами на фоне плюсовой среднесуточной температуры. А вот морозы – это более устойчивое понижение температуры до нуля и ниже, которое охватывает ночь и может длиться дольше.

По словам синоптика, Черкасская область, в частности, переживает уже третью волну заморозков с начала апреля.

"В период цветения садов это представляет особый риск. В то же время ситуация не является критической: даже абрикосы, которые зацветают раньше всего, расцвели не одновременно по всей области, поэтому шансы на урожай сохраняются", – говорит эксперт.

По его прогнозу, впереди еще одна холодная ночь и день, но постепенно мы уже выбираемся из "мешка" холода.

Украина оказалась в "мешке" арктического холода – что известно

Ранее Виталий Постригань сообщил, что до конца апреля Украина будет находиться в "мешке" арктической воздушной массы. Он пояснил, что к нам распространился холод из Скандинавии и сейчас происходит непрерывная закачка холодного воздуха из арктического бассейна.

По его данным, такая погода будет преобладать до конца рабочей недели.

