Путинский режим угрожает не только Украине, но и каждому свободному народу, заявил третий президент.

Политик считает, что возвращение к границам 1991 года - это не полная формула победы.

"Кто-то говорит: давайте до хутора Михайловского. А я говорю - и все? И вы считаете, если выходить на границу 91 года, вы честно даете ответ на формулу победы? Вы лукавите," - подчеркнул Ющенко.

"На Москву?", - спросил интервьюер.

"На Москву", - ответил Ющенко.

Третий президент считает, что путинский режим угрожает не только Украине, но и каждому свободному народу.

"Ни один человек мира, ни одна национальность, ни одно государство не может жить спокойно в смысле своей безопасности, пока существует московский путинский режим", - заявил Ющенко.

Возвращение к границам 1991 года

Как сообщал УНИАН, экс-глава, посол в Великобритании Валерий Залужный считает, что Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 года, поскольку у Российской Федерации есть ресурсы продолжать войну.

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо, на какое-то чудо, на какого-то "белого лебедя", который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье в Украине. По моему личному мнению, что пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий", - сказал Залужный.

