Разведка США оценивает реакцию Ирана, если Трамп объявит о 'победе', – Reuters

Белый дом анализирует последствия возможного выхода США из конфликта и его влияние на Иран и выборы.

Американские спецслужбы по поручению Белого дома изучают, как Иран может отреагировать на сценарий, при котором Дональд Трамп в одностороннем порядке объявит победу в двухмесячной войне и начнет вывод американских войск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников издания, разведка оценивает возможные последствия выхода США из конфликта, который уже вызывает политические споры в Вашингтоне. Часть советников Трампа опасается, что затянувшаяся война может негативно повлиять на позиции республиканцев на предстоящих промежуточных выборах.

Опрос Reuters/Ipsos показывает, что лишь 26% американцев считают расходы на кампанию оправданными, а 25% – что она повысила безопасность США.

Как может отреагировать Иран

По оценкам разведки, реакция Тегерана будет зависеть от формата действий Вашингтона. Если США объявят о победе и полностью выведут войска, Иран может преподнести это как собственный политический успех. Зато сохранение американского военного присутствия может быть воспринято как сигнал к продолжению противостояния или как тактический маневр.

Несмотря на объявленное ранее перемирие, ситуация остается напряженной. Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, фактически остается заблокированным, что продолжает оказывать давление на мировые цены на энергоносители.

Дипломатический процесс также остановился: по сообщениям, Трамп отменил поездку своего спецпосланника Стива Виткоффа и советника Джареда Кушнера для переговоров с иранской стороной.

Военные варианты остаются

В Вашингтоне, по данным источников, все еще рассматривают возможность новых авиаударов по военным объектам и руководству Ирана. В то же время масштабная наземная операция пока считается маловероятной.

Иран воспользовался паузой в боевых действиях для восстановления части своих военных запасов, что потенциально затрудняет возможное возобновление активной фазы конфликта, добавляют источники.

Война в Иране – последние новости

Как сообщал УНИАН, Трамп приказал своим помощникам готовиться к длительной и изнурительной блокаде Ирана. По данным The Wall Street Journal, такое решение было озвучено во время последних совещаний в Ситуационной комнате.

По имеющимся данным, американский президент решил окончательно перекрыть "кислород" иранской экономике. В частности, речь идет о полном запрете судоходства в иранские порты, что фактически остановит экспорт нефти.

