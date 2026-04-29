Не из-за Трампа: в Госдепе подтвердили отставку посла США в Украине

По словам пресс-секретаря, дипломат является неизменной сторонницей усилий администрации Трампа по установлению мира между Украиной и Россией.

Временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Джули Дэвис в ближайшее время покинет свой пост. Это подтвердил "Суспильному" пресс-секретарь Госдепа Томми Пиготт.

В то же время в комментарии РБК-Украина Пиготт заявил, что утверждение об отставке Дэвис из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом "не соответствует действительности". Он подчеркнул, что дипломат является неизменной сторонницей усилий администрации Трампа, направленных на установление прочного мира между Россией и Украиной.

"Она уходит на пенсию после 30 лет выдающейся карьеры в дипломатической службе. Она будет с гордостью продолжать продвигать политику президента Трампа, пока официально не покинет Киев в июне 2026 года и не уйдет на пенсию из Государственного департамента", – цитирует РБК-Украина Пиготта.

Отставка Джули Дэвис: что известно

Как сообщал УНИАН, Financial Times написала, что временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Джули Дэвис планирует покинуть свой пост. По данным издания, причиной стали разногласия с президентом США Дональдом Трампом и ослабление поддержки Украины со стороны администрации.

Источники рассказали FT, что Дэвис планирует покинуть Киев в ближайшие недели и завершить дипломатическую карьеру после почти 30 лет службы.

Должность временного поверенного она занимает с мая 2025 года. Дипломатка уже сообщила Госдепу о том, что уходит.

Издание отмечало, что она была разочарована своей ролью и рядом решений администрации, в частности кадровыми назначениями, о которых узнавала из СМИ.

