Американские пилоты случайно 'спалили' точки ядерного оружия США в Европе

Во время подготовки к экзаменам военные загрузили секретные данные в общедоступные приложения, раскрыв расположение ядерного оружия НАТО.

Американские военные летчики случайно обнародовали конфиденциальную информацию о местах хранения ядерного оружия США в Европе, используя учебные приложения с карточками для подготовки к экзаменам.

Инцидент, который расследовали аналитики исследовательской группы открытых данных Bellingcat, показал, что военнослужащие, ответственные за охрану ядерного арсенала, загружали на публичные платформы служебную информацию для обучения.

В утечке фигурировали данные сразу из шести ключевых баз США и НАТО в Европе: Авиано и Геди в Италии, Инджирлик в Турции, Фолкель в Нидерландах, Кляйне-Брогель в Бельгии и Бюхель в Германии.

По данным расследования, учебные материалы содержали подробности о количестве подземных хранилищ, их статусе (загружены или пусты), а также информацию о системах наблюдения, служебных идентификаторах персонала и даже секретных сигналах, используемых в случае работы под принуждением.

Эксперты по ядерной безопасности назвали инцидент одним из самых серьезных нарушений оперативной секретности последних лет, поскольку обнародованные данные могут иметь разведывательную ценность для потенциальных противников.

Дополнительно ситуацию осложнили и социальные сети: военные публиковали фотографии со служебных объектов, что позволило аналитикам идентифицировать конкретные хранилища и их назначение.

