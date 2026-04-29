Курс валют в обменниках и банках: сколько стоит доллар в среду

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,80 грн, а евро – 51,23 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 29 апреля, не изменился и составляет 44,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 51,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,23 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,85 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,70 грн/евро, а курс продажи – 51,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 29 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,07 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,50 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 26 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что последняя неделя апреля традиционно сопровождается незначительным укреплением гривни из-за налогового периода и ожидания решений центробанков относительно учетных ставок. Наличный курс доллара ожидается в диапазоне 43,75–44,25 грн, евро – 51,25–52,0 грн.

