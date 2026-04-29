Метод консервирования продуктов в герметично закрытых стеклянных емкостях еще несколько столетий назад разработал французский кондитер.

В эпоху глобализации, когда продукты легко попадают из одной части мира в другую, а дефицит сезонных овощей и фруктов практически исчез, сложно найти причину тому, зачем делать заготовки на зиму. Однако еще несколько столетий назад запасаться едой, которая не портится, на зимний период было жизненно необходимо.

УНИАН решил выяснить, кто придумал закатывать продукты в банки, почему в Украине и СССР так активно заготавливали еду, и в связи с чем в странах Европы эта практика распространена значительно меньше.

Кто придумал делать закрутки

Первым метод консервирования продуктов в герметично закрытых стеклянных емкостях разработал француз-кондитер Николя Аппер в начале XIX века, говорится в научной публикации на ScienceDirect. Открытие сделано на фоне развития промышленности и потребности войск императора Франции Наполеона Бонапарта в снабжении качественными продуктами.

Во время военных кампаний французские солдаты страдали от недоедания и болезней чаще, чем от ранений. Поэтому французское правительство пообещало вознаграждение в размере 12 тысяч франков (тогда это была серьезная сумма) тому, кто сможет решить проблему.

Позже британский купец Питер Дюран запатентовал идею консервирования продуктов в жестяных банках. Сам британец не стал выпускать такие консервы, а в 1812 году продал свой патент за 1000 фунтов стерлингов двум своим соотечественникам – Джону Холлу и Брайану Донкину.

Почему в Украине делают заготовки на зиму, а в Европе это распространено меньше

Во времена СССР и после обретения независимости украинцы активно делали заготовки на зиму, поскольку в зимний период было сложно достать свежие овощи и фрукты. В советский период в магазинах часто был дефицит продуктов, поэтому люди привыкли полагаться не только на покупные товары, но и на собственные запасы. Но это только одна сторона медали.

Для некоторых людей запас еды в любое время года казался необходимостью, поскольку они помнили голодоморы 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов, организованные советской властью.

Чаще всего заготавливалось то, что можно было вырастить у себя на огороде: огурцы, помидоры, вишни, сливы, яблоки.

В Европе, особенно в ее западной части, культура заготовки продуктов другая. Кто делает заготовки на зиму в Украине, тот сразу заметит разницу: европейцы обычно не заполняют погреба или кладовки консервированными огурцами или помидорами и не сталкиваются с необходимостью активно избавляться от излишков весной.

В Европе привыкли, что овощи и фрукты в любой момент можно купить в магазине. В частности, это связано и с погодными особенностями, и с логистикой, и с историческим контекстом. На Западе Европы более мягкий климат и там не было голодоморов. Кроме того, туда свободно поступали товары с разных уголков земли в то время, как СССР находился за "железным занавесом" (был в условиях ограниченной внешней торговли).

Поэтому европейцам не свойственно делать большие запасы консервации. Некоторые из них готовят джемы, маринуют овощи, однако обычно в небольших объемах.

