Ваша группа крови может оказаться совсем другой: ученые обнаружили скрытый 'переключатель'

Специалисты Лундского университета в Швеции совершилипрорыв в трансфузиологии, объяснив, почему стандартные тесты на группу крови могут давать ошибочные результаты. Об этом сообщает издание SciTechDaily.

Группы крови определяются антигенами на поверхности эритроцитов, которые помогают иммунитету различать "свои" и "чужие" клетки. Как говорится в материале, ранее ученые не могли понять, почему у людей с одинаковой группой количество этих молекул может отличаться в тысячи раз.

"Это важно, потому что если в клетке всего несколько сотен молекул группы крови вместо тысячи или даже миллиона молекул, существует риск, что они могут пропустить тест на совместимость крови, что влияет на безопасность переливания", – объясняет Мартин Л. Олссон, профессор трансфузионной медицины.

Генетические "переключатели"

По имеющимся данным, были обнаружены особые белки – транскрипционные факторы. Они работают как молекулярные выключатели, регулирующие активность генов. Именно они ответственны за редкую группу крови Хельгесона с низким уровнем белка CR1, которой обладают лишь 1% людей.

Джилл Сторри, соавтор исследования, рассказала историю открытия:

"Маргарет Хелгесон была медицинским технологом в Миннеаполисе в 1970-х годах и пыталась найти совместимую кровь для пациента, нуждавшегося в переливании крови. Несмотря на все усилия, она не смогла найти подходящих единиц крови. В отчаянии она проверила собственную кровь и, к своему удивлению, обнаружила совпадение".

Эволюционная защита

Используя вычислительный конвейер, созданный аспиранткой Глорией Ву, ученые отобразили почти 200 сайтов связи между 33 генами групп крови. Оказалось, что причина варианта Хелгесона – в изменении участка ДНК, где должен связываться транскрипционный фактор (молекулярный "переключатель").

Интересно, что низкий уровень определенных молекул в крови – это не просто сбой, а способ выживания. По мнению исследователей, этот генетический вариант чаще встречается у жителей Юго-Восточной Азии, поскольку он мешает паразитам проникать в организм.

"Теперь ген просто простаивает. В нашем исследовании мы также показали, что этот генетический вариант чаще встречается у тайских доноров крови по сравнению со шведскими, что логично, ведь мы знаем из предыдущих исследований, что более низкий уровень CR1 защищает от малярии", – отметил Олссон.

Команда планирует использовать эти данные для создания новых ДНК-чипов, которые сделают лабораторные анализы и переливание крови максимально безопасными.

