Филолог привела несколько способов передать смысл выражения "стоит как вкопанный" на украинском языке.

Немало украинских и русских выражений возникло не благодаря фантазии писателей-классиков и даже не из глубин народного творчества, а из вполне реальных исторических событий – многие из которых сегодня кажутся почти немыслимыми.

Один из известных примеров – фразеологизм "стоит как вкопанный". Он широко употребляется в быту, и хотя о том, что означает вкопанный в этом контексте, несложно догадаться, мало кто знает, почему именно такая форма выражения закрепилась в устной речи.

Что значит стоять как вкопанный – происхождение фразеологизма

По мнению филологов, эта фраза связана с особым видом наказания, применявшимся в России во времена царя Алексея Михайловича – примерно в период восстания Хмельницкого. Это была смертная казнь для женщин, признанных виновными в убийстве собственного мужа, так называемом "мужеубийстве".

Осужденную в таких случаях заживо закапывали в землю – по шею или по грудь – обычно прямо на городской площади или в другом людном месте, где она оставалась под присмотром до самой смерти.

Такое жестокое наказание объяснялось тогдашним пониманием самого преступления: умышленное убийство мужа рассматривалось как посягательство на порядок в семье, установленный как государством, так и Богом.

При этом для мужчин, убивавших своих жен, наказание долгое время было значительно мягче: их могли выпороть кнутом, отправить под надзор или применить другие телесные наказания.

Впрочем, в XVIII веке наказание было отменено, и со временем выражение "стоит как вкопанный" перестало ассоциироваться непосредственно с законом.

С определенного момента выражение стало употребляться как иронически преувеличенное предостережение, прежде всего адресованное женщинам со стороны мужчин, а впоследствии оно и вовсе утратило свое первоначальное значение, превратившись в привычную метафору состояния оцепенения.

Что значит стоять как вкопанный – синонимы на украинском

Научный сотрудник Института энциклопедических исследований НАН Украины Олеся Сулима объяснила в комментарии УНИАН, как понимать выражение "стоит как вкопанный" в современной речи и какие у него есть украинские эквиваленты.

По ее словам, это выражение означает состояние, когда человек стоит абсолютно неподвижно, словно замер на месте. При этом, как продолжение фразы, человека часто сравнивают с предметом, который прочно закреплен в земле, например со столбом, свайкой или кольцом.

Как добавила лингвист, обычно речь идет о метафорическом переносе значения: то есть когда свойства неодушевленного объекта переносятся на человека. Хотя, по ее мнению, такое сравнение также может возникать из-за внешнего сходства или подобия ситуации – когда человек внезапно останавливается от удивления или страха, он может выглядеть так, будто его вкопали в землю.

Что касается фразеологических эквивалентов, Сулима отметила, что в украинском языке существует несколько близких по смыслу вариантов, которые передают то же состояние оцепенения или неподвижности.

В частности, она назвала такие фразы:

"Как из камня выбитый / выбитая";

"Прикипел / прикипела к земле или к месту";

"Стоишь как столб" (разговорный вариант, в отличие от более книжных).

Отдельно она отметила, что вместо русского выражения в украинском языке также употребляются глагольные формы, которые передают то же состояние:

"Вместо "стоит как вкопанный" на украинском языке можно сказать также "заціпеніти", "остовпіти".

Таким образом, не обязательно постоянно использовать именно этот вариант – в речи его можно заменить похожими по смыслу украинскими альтернативами.

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

