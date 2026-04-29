Лицо Дональда Трампа появится на паспортах американцев, - СМИ

Белый дом готовит масштабное обновление документов к исторической дате.

После появления портрета Дональда Трампа на пропусках в национальные парки, его изображение планируют разместить на еще одном важном документе – американском паспорте, сообщает издание Bulwark.

Государственный департамент уже завершает "радикальный редизайн" главного документа. Новое оформление будет включать инаугурационный портрет политика и станет частью празднования 250-летия основания Соединенных Штатов.

Макет обновленного документа уже опубликовала в соцсети X главный политический корреспондент Bloomberg Аннмари Хордерн. На одной странице паспорта разместят портрет и подпись Трампа, а на другой – известную картину Джона Трамбулла с моментом подписания Декларации независимости.

"Паспорт с изображением Трампа станет стандартным паспортом, который будет выдавать Вашингтонское паспортное агентство, когда он появится в продаже для лиц, обновляющих паспорта лично. Онлайн-сервисы и другие пункты выдачи сохранят действующий дизайн паспорта", – цитирует CNN слова представителя Государственного департамента.

По имеющимся данным, выдачу таких паспортов планируют начать уже этим летом.

"В июле Соединенные Штаты отмечают 250-летие Америки, и Государственный департамент готовится выпустить ограниченное количество специально разработанных паспортов США, чтобы почтить это историческое событие. Эти паспорта будут иметь индивидуальный дизайн и улучшенные иллюстрации, сохраняя при этом те же элементы безопасности, которые делают американский паспорт самым безопасным документом в мире", – сказал пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пигготт.

Помимо паспортов, изменения коснутся и финансовой системы. Как сообщается, Трамп станет первым действующим президентом, чья подпись появится на бумажных банкнотах, а его лицо будет отчеканено на двух новых монетах. Также президент активно расширяет присутствие своего имени в других сферах: от названия Института мира США до нового флота военных кораблей "класса Трамп" и истребителя шестого поколения F-47.

Американцы не поддерживают президента

Ранее УНИАН писал, что рейтинг Трампа упал до рекордного уровня. В течение недели наблюдается дальнейшее снижение популярности главы государства. Наиболее критично граждане настроены в отношении экономического курса администрации: меры по регулированию стоимости жизни получили поддержку лишь у каждого пятого респондента – 22%.

В целом популярность Трампа снижается с начала его нынешнего президентского срока – в январе 2025 года уровень поддержки составлял около 47%.

Вас также могут заинтересовать новости: