Даже Путина 'тронуло': ISW описал реакцию Кремля на удары Украины по Туапсе

В Институте считают, что Украина будет продолжать наносить удары глубоко в тылу РФ.

Последствия украинских ударов по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу были настолько существенными, что на них отреагировал и российский диктатор Владимир Путин. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Кремль обычно не реагирует на украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, но их влияние, очевидно, было настолько значительным, что 28 апреля это побудило Путина и Пескова к личным ответам", – отмечается в нем.

Речь идет о том, что власти Краснодарского края объявили даже чрезвычайное положение в этом регионе в результате украинских ударов 27-28 апреля и отметили, что удар также привел к разливу нефти.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал факт удара по Туапсе, но заявил, что все детали относительно пораженных объектов засекречены. При этом он раскритиковал украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, назвав их дальнейшей дестабилизацией мировых энергетических рынков.

"Украина усиливает свою ударную кампанию по российской нефтяной инфраструктуре, поскольку Россия пытается использовать мировой энергетический кризис для увеличения доходов от экспорта энергии для финансирования войны в Украине. Украинские войска, вероятно, будут продолжать атаковать глубоко в тылу России и перегружать российскую противовоздушную оборону для нанесения более частых и масштабных ударов по российской нефтяной инфраструктуре и военным активам", – говорится в отчете ISW.

Удары по заводу

Как сообщал УНИАН, Украина несколько раз атаковала нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае, где повреждено, по разным оценкам, более 50% резервуаров.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 28 апреля подразделениями Сил обороны Украины было нанесено повторное поражение нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае – всего через 4 дня после тушения пожара от предыдущей атаки

На пораженном дронами нефтеперерабатывающем заводе в российском городе Туапсе находилась нефть, предназначенная для экспорта. Такое заявление сделал рупор Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь диктатора Путина заявляет, что подобные удары Сил обороны Украины усугубляют дефицит нефти на рынках.

По словам Пескова, Москва уже принимает меры по ликвидации последствий атаки на Туапсе "на должном уровне".

