В 'ПриватБанке' подешевел евро: свежий курс валют на 29 апреля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,44 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 29 апреля, остался на прежнем уровне и составляет 44,30 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,70 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 52,08 гривни.

Нацбанк установил на 29 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,07 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,50 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 26 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня не изменился и составляет 44,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 43,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 51,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,23 гривни за евро.

