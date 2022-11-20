При этом в мире продолжает нарастать недовольство войной, развязанной Россией.

Три крупных саммита мировых лидеров, которые прошли в странах Азии в первой половине ноября, ясно дали понять, что президент России Владимир Путин теряет позиции на мировой арене.

Как пишет CNN, Путин отодвинут на второй план. Кроме того, сам президент РФ отказался присутствовать на азиатских саммитах, где подвергся жесткому осуждению за войну в Украине. При этом в мире продолжает нарастать недовольство войной, развязанной Россией.

"Путин, чье нападение на Украину за последние девять месяцев опустошило европейскую страну и возмутило мировую экономику, отказался присутствовать на каких-либо дипломатических собраниях – и вместо этого оказался предметом значительного порицания, поскольку международная оппозиция его войне, кажется, ужесточилась", – говорится в материале.

Видео дня

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Александр Габуев, считает, что среди причин, которые повлияли на решение Путина не ехать на саммиты, — боязнь возможных политических маневров против автократа, если тот покинет столицу, одержимость личной безопасностью и желание избежать сцен конфронтации, тем более – на фоне поражений в войне.

При этом издание отмечает, что терпение заканчивается даже у тех стран, которые до последнего времени не выступали с жесткой критикой действий Москвы.

"Но даже среди стран, которые не проявили жесткой линии против России, есть признаки потери терпения, если не относительно самой России, то в вопросе побочных последствий ее агрессии. Напряженность в энергетике, вопросы продовольственной безопасности и спираль глобальной инфляции в настоящее время давят на экономики во всем мире", – пишет CNN.

Позиция Путина в мировой политике

Бывший депутат Госдумы, российский журналист Александр Невзоров назвал Путина профнепригодным. Он отметил, что тот совершенно не способен прогнозировать последствия того, что делает.

При этом бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что российский правитель Владимир Путин отказался ехать на саммит G20 из-за страха умереть. Он добавил, что саммит G20 был не просто унижением для Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: