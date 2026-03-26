Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Прибыл в Саудовскую Аравию. Запланированы важные встречи. Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Также президент опубликовал видео прибытия в эту страну.

Видео дня

Помощь Украины странам Ближнего Востока

Как сообщал УНИАН, к Украине обратились Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания и Кувейт с просьбой оказать им помощь в отражении атак ударных дронов из Ирана. Украинские экспертные команды уже находятся в регионе Персидского залива, оценивают ситуацию и делятся бесценным опытом.

Также Украина получила от США запрос о предоставлении экспертной поддержки для американских военных на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

В то же время, оказание Украиной помощи странам этого региона не нанесет ущерба Силам обороны для отражения постоянных российских атак.

Как заявил Зеленский, отправка украинских специалистов на Ближний Восток не означает, что Украина вступает в войну с Ираном. По его словам, Кремль предложил Вашингтону прекратить поддержку Киева в обмен на ограничение военной помощи Тегерану.

