Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения еще одной фигурантке высокоуровневой преступной организации, которая действовала в сфере энергетики. Речь идет о Лесе Устименко. Об этом стало известно во время трансляции рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, она была работницей бэк-офиса "Энергоатома", через который отмывались средства. Ее взяли под стражу на 60 суток с альтернативным залогом 25 млн гривень.

"Применить к подозреваемой Устименко Леси Николаевны меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Определить подозреваемой Устименко залог в размере 25 миллионов гривень", - сообщил судья.

Он добавил, что залог может быть внесен как самой Устименко, так и другим физическим или юридическим лицом на депозитный счет ВАКС.

Каким другим фигурантам преступной организации избрали меру пресечения

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 ноября, ВАКС избрал меру пресечения фигуранту этого же дела Игорю Миронюку (псевдоним "Рокет"). Он был советником Германа Галущенко, когда тот занимал должность министра энергетики.

В частности, суд назначил Миронюку меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года. Также определен залог в размере 126 миллионов гривень.

Также ВАКС избрал меру пресечения исполнительному директору по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрию Басову (псевдоним "Тенор") в виде содержания под стражей на 60 суток. Ему определен залог в размере 40 млн гривень.

