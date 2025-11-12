Госпогранслужба провела проверку относительно пересечения границы Тимуром Миндичем.

Украинский бизнесмен Тимур Миндич на законных основаниях выехал за пределы Украины. Об этом сообщает в Фейсбук Государственная пограничная служба.

В ведомстве сообщили, что было проведено служебное расследование, чтобы установить обстоятельства пересечения границы Миндичем.

"По результатам проверки отметим, что пересечение границы данным гражданином происходило законно. Он был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Все документы, которые дают право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Отдельно указано, что в отношении Миндича не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины.

Также подчеркивается, что Госпогранслужба не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми должны были руководствоваться инспекторы пограничной службы в случае выявления этого гражданина на государственной границе, в частности, о запрете ему выезда из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы.

Побег Миндича из Украины

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) изучает, каким образом бизнесмен Тимур Миндич сбежал из Украины. Детективы будут принимать меры, чтобы вернуть его в страну.

Миндич является фигурантом дела о создании масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. В материалах расследования отмечается, что в преступной организации, задействованной в коррупционных сделках, у Миндича было прозвище "Карлсон".

Утром 10 ноября НАБУ проводило ряд обысков, в том числе у Миндича. В то же время, он выехал из Украины за несколько часов до начала обысков.

Операция расследования НАБУ и САП получила название "Мидас". В рамках этой операции были задержаны 5 человек. В то же время, подозрение сообщено семи лицам.

В НАБУ объяснили, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Вас также могут заинтересовать новости: