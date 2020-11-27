Судьи продолжают закрывать дела против своих коллег, которые избегают ответственности благодаря решению Конституционного суда относительно декларирования.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Роман Маселко.
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Он пояснил, что в Приморском районном суде Одессы рассматривалось административное дело экс-судьи Суворовского райсуда Одессы Ивана Шепитко, который в свое время своим решением и по заказу судей Окружного админсуда Киева заблокировал работу Высшей квалификационной комиссии судей по квалификационному оцениванию судей, в котором не были заинтересованы судьи ОАСК.
«Что же это за такое решение Шепитко «по заказу председателя ОАСК»? Речь идет о знаменитом определении об обеспечении иска, которым Шепитко в 2019 году запретил 8 членам ВККСУ совершать любые действия по проведению квалификационной оценки», - написал адвокат.
Также Маселко сообщил, что Шепитко не должен был бы рассматривать это дело, поскольку имел конфликт интересов, так как рисковал и сам провалить квалифоценивания в ВККСУ. «В чем был реальный конфликт интересов (конфликт между частным и служебным интересом)? 16 апреля 2019 года Общественный совет добропорядочности утвердил заключение о несоответствии судьи Шепитко критериям добропорядочности и профессиональной этики. А на 14 июня Шепитко был приглашен на собеседование в ВККС в пределах квалифоценивания. 27 мая, за неделю до собеседования, он выносит определение об обеспечении иска, которым запрещает членам ВККС совершать любые действия по проведению квалифоценивания», - рассказал адвокат.
Маселко отметил, что судья Приморского райсуда Одессы Анжелика Русева закрыла административное дело против Шепитко, возбужденное за принятие им решения в условиях явного конфликта интересов, на основании решения КСУ, который признал декларирование незаконным. «Давайте вернемся к решению судьи Русевой, которым Шепитко «отмазали» от административной ответственности. В нем процитировано мотивировочную часть решения КСУ по е-декларациям, где указано, что НАПК как орган исполнительной власти не имеет права контроля над судебной ветвью власти; применена обратная сила закона во времени относительно полномочий НАПК составлять протоколы об административных правонарушениях, поэтому протокол от 7 августа 2020 года составлен неуполномоченным лицом и он признан недопустимым доказательством; производство следует закрыть из-за отсутствия состава и события правонарушения (не в связи с отменой акта, устанавливающего административную ответственность)», - пояснил адвокат.
Также Маселко напомнил, что 9 января 2020 года Высший совет правосудия освободил Шепитко от должности судьи за совершение существенного дисциплинарного проступка. В решении указано, что его действия были несовместимыми со статусом судьи и подрывают общественное доверие к суду. И в настоящее время он судится за восстановление в должности и хочет взыскать судейское вознаграждение за время якобы вынужденного прогула, сумма которой составляет несколько сотен тысяч гривень.
Кризис с КСУ
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
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