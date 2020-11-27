Приморский райсуд Одессы закрыл административное производство в отношении бывшего судьи Суворовского райсуда Одессы Ивана Шепитко, фигуранта дела так называемых "пленок Волка".

Судьи продолжают закрывать дела против своих коллег, которые избегают ответственности благодаря решению Конституционного суда относительно декларирования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Роман Маселко.

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Он пояснил, что в Приморском районном суде Одессы рассматривалось административное дело экс-судьи Суворовского райсуда Одессы Ивана Шепитко, который в свое время своим решением и по заказу судей Окружного админсуда Киева заблокировал работу Высшей квалификационной комиссии судей по квалификационному оцениванию судей, в котором не были заинтересованы судьи ОАСК.

«Что же это за такое решение Шепитко «по заказу председателя ОАСК»? Речь идет о знаменитом определении об обеспечении иска, которым Шепитко в 2019 году запретил 8 членам ВККСУ совершать любые действия по проведению квалификационной оценки», - написал адвокат.

Также Маселко сообщил, что Шепитко не должен был бы рассматривать это дело, поскольку имел конфликт интересов, так как рисковал и сам провалить квалифоценивания в ВККСУ. «В чем был реальный конфликт интересов (конфликт между частным и служебным интересом)? 16 апреля 2019 года Общественный совет добропорядочности утвердил заключение о несоответствии судьи Шепитко критериям добропорядочности и профессиональной этики. А на 14 июня Шепитко был приглашен на собеседование в ВККС в пределах квалифоценивания. 27 мая, за неделю до собеседования, он выносит определение об обеспечении иска, которым запрещает членам ВККС совершать любые действия по проведению квалифоценивания», - рассказал адвокат.

Маселко отметил, что судья Приморского райсуда Одессы Анжелика Русева закрыла административное дело против Шепитко, возбужденное за принятие им решения в условиях явного конфликта интересов, на основании решения КСУ, который признал декларирование незаконным. «Давайте вернемся к решению судьи Русевой, которым Шепитко «отмазали» от административной ответственности. В нем процитировано мотивировочную часть решения КСУ по е-декларациям, где указано, что НАПК как орган исполнительной власти не имеет права контроля над судебной ветвью власти; применена обратная сила закона во времени относительно полномочий НАПК составлять протоколы об административных правонарушениях, поэтому протокол от 7 августа 2020 года составлен неуполномоченным лицом и он признан недопустимым доказательством; производство следует закрыть из-за отсутствия состава и события правонарушения (не в связи с отменой акта, устанавливающего административную ответственность)», - пояснил адвокат.

Также Маселко напомнил, что 9 января 2020 года Высший совет правосудия освободил Шепитко от должности судьи за совершение существенного дисциплинарного проступка. В решении указано, что его действия были несовместимыми со статусом судьи и подрывают общественное доверие к суду. И в настоящее время он судится за восстановление в должности и хочет взыскать судейское вознаграждение за время якобы вынужденного прогула, сумма которой составляет несколько сотен тысяч гривень.

Кризис с КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

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Автор: Дмитрий Хилюк