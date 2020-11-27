Относительно восстановления полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно декларирования судей и госслужащих, Совгиря заметила, что устанавливаются предохранители, которые сделают невозможным влияние НАЗК на судей.

Порядок деятельности Конституционного Суда Украины должен определяться законом, а не регламентом, который сегодня внутренне устанавливает КСУ.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

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Заместитель председателя депутатской рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов деятельности Конституционного суда сообщила об основных договоренностях рабочей группы.

Относительно совершенствования деятельности КСУ депутат сообщила: "Порядок деятельности КСУ должен определяться законом, а не регламентом, который сегодня внутренне устанавливает КСУ".

Относительно восстановления ответственности за ложь в декларациях или за недекларирование, Совгиря заметила: "За ложь в декларации, за непредставление декларации должна быть уголовная ответственность. Порог, с которого наступает уголовная ответственность, увеличен: с 250 прожиточных минимумов (около 500 тыс. грн) до 500 (более 1 млн грн) ".

При этом, непредставление декларации может быть уголовным проступком, а не преступлением.

"Лишение свободы не будет, предусмотрены только штрафы, общественные работы и лишение права занимать должности", - отметила она.

Кроме того, относительно восстановления полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по декларированию судей и госслужащих, Совгиря заметила, что устанавливаются предохранители, которые сделают невозможным влияние НАПК на судей.

"Порядок проверки деклараций судей утверждает НАПК по согласованию с ВСП, судей КСУ - собрание судей КСУ; НАПК утверждает график полной проверки всех госслужащих в начале года; НАПК информирует о начале проверки судей ВСП или КСУ; протокол проверки подписывает лично председатель НАПК или его заместитель" , - рассказала Совгиря.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Председатель КС Александр Тупицкий заявил, что предложения президента прямо противоречат Конституции.

2 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона "о возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" (№4304) являются председатель ВР Дмитрий Разумков и члены различных фракций парламента, в частности "Евросолидарности","Голоса" и "Слуги народа".

16 ноября Разумков заявил, что законопроект № 4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте. Также он призвал создать рабочую группу, которая начала бы нарабатывать законодательные инициативы по выходу государства из конституционного кризиса.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предупреждения коррупции и совершенствованию законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы «О предотвращении коррупции» и «О Конституционном суде Украины», которые обусловлены решением КС.

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Автор: Татьяна Поляковская