'Сотрудничает с Панченко и z-пабликами': как канал 'Лачен пишет' стал рупором пропаганды РФ, - СМИ

Телеграм-канал "Лачен пишет" и пророссийская пропагандистка Диана Панченко синхронно распространяют фейки о якобы незаконном обогащении украинских чиновников и "друзей Зеленского" во время полномасштабной войны, написал в своем ФБ мэр Днепра Борис Филатов. Об этом сообщают Украинские новости.

Речь идет о публикациях, в которых имущество и состояние, приобретенные задолго до войны, пытаются выдать за якобы "растрату" международной помощи Украине. Для этого используют реальные источники и открытые данные, однако их содержание сознательно искажают, чтобы создать манипулятивную картину.

Одним из примеров, по утверждениям СМИ, стала информационная атака на Бориса Филатова.

Речь идет о якобы приобретенном еще в 2018 году имуществе, оформленном на дочь Бориса Филатова Екатерину. Телеграм-канал "Лачен пишет" представляет его как доказательство хищения средств международной помощи уже во время полномасштабной войны.

В сети давно есть открытые данные о том, что Филатов был официальным долларовым миллионером еще задолго до избрания на должность. Так же общеизвестно, что имущество совершеннолетних детей, проживающих отдельно, не включается в декларацию должностного лица.

Несмотря на это, именно такие "факты" Панченко и Лаченков используют в качестве основы для фейков о якобы незаконном обогащении.

Таким образом старые или вырванные из контекста факты используются для дискредитации украинских должностных лиц и формирования выгодных России пропагандистских нарративов.

Напомним, это уже не первый случай российской медиаатаки, направленной против Украины через распространение дезинформации и манипулятивных вбросов через телеграм-канал "Лачен пишет". Ранее мэр Днепра Борис Филатов публично обвинил Игоря Лаченкова и блогера Тимофея Потеряйло (Кучера) в распространении фейков. По его мнению, Лаченков и Потеряйло являются не "полезными идиотами", а именно российскими агентами влияния, которые были привлечены к разгону этой кампании.

Филатов также призвал правоохранительные органы отреагировать на обнародованную им информацию и заявил, что в ближайшее время опубликует новые данные о вероятной преступной деятельности известных блогеров.

