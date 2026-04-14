'Лачен и Диана Панченко': как российская агентура в Украине запустила фейк об 'обогащении' Филатова

Мэр Днепра Борис Филатов назвал блогеров Игоря Лаченкова и Тимофея Потеряйла (Кучера) российскими агентами влияния, которые, по его словам, были вовлечены в распространение фейка о его якобы незаконном обогащении во время войны.

Об этом Филатов написал в своих соцсетях, комментируя волну публикаций о его якобы "роскошной жизни" и незаконном обогащении во время полномасштабной войны.

Филатов заявил, что к распространению этого фейка присоединились блогеры Игорь Лаченков и Тимофей Потеряйло (Кучер).

Видео дня

В своих публикациях они ссылались на Instagram-страницу "wealthysindicate". Как заявил мэр Днепра, ему удалось выяснить, что эта страница является инструментом китайской пропаганды и размещает дискредитирующие материалы за деньги - от 50 долларов за пост.

Автором же этого вброса, по словам мэра Днепра, является пророссийская журналистка Диана Панченко, которую обвиняют в государственной измене и которая после начала полномасштабного вторжения сбежала в Россию.

"Именно она первой выложила текст о Филатове - "друге Зеленского" и с требованием "провести аудит помощи Украине". Причем намеренно сделала это в англоязычном сегменте Х. Добавив ту же самую фейковую фотографию с сайта "Booking", - написал Филатов.

Кроме того, мэр Днепра утверждает, что одинаковые материалы с теми же поддельными фото и манипулятивными тезисами распространялись в разных сегментах соцсетей, в частности через пророссийские ресурсы, конспирологические аккаунты и Z-паблики.

"Таким образом, была реализована российская многоходовая информационно-психологическая операция, направленная на дискредитацию во время войны не только политического руководства страны, включая Президента, но и всей Украины", - отметил Филатов.

По его мнению, Лаченков и Потеряйло являются не "полезными идиотами", а именно российскими агентами влияния, которые были привлечены к развертыванию этой кампании.

Филатов призвал правоохранительные органы отреагировать на обнародованную им информацию и заявил, что вскоре опубликует новые данные о преступной деятельности известных блогеров.

"С кем и как в России после 2014 года Лаченков торговал за рубли. Как Потеряйло работал в колл-центрах, откуда у него планшет "Вираж" с секретными данными и почему на это закрывают глаза наши "правоохранители", - написал он.

