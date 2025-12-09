У нее есть 5 дней, чтобы внести средства на счет суда.

Высший антикоррупционный суд решил применить к народному депутату Украины от группы "За Будущее" Анне Скороход меру пресечения в виде залога в размере 3 млн 28 тысяч грн. Об этом говорится в сообщении ВАКС в социальной сети Facebook.

В частности, "подозреваемая не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога обязана внести средства на соответствующий счет или обеспечить их внесение залогодателем и предоставить документ, подтверждающий это".

Ранее следственные судьи ВАКС уже применили меры пресечения к помощнику народного депутата Украины и к еще одному подозреваемому.

В свою очередь, как отметила Скороход в Facebook, заседание ВАКС расставило много точек над "і".

"От обвинений в "получении неправомерной выгоды" не осталось вообще ничего. Теперь следствие инкриминирует "подстрекательство", с чем я все равно не согласна и продолжу освещать публично это дело", - отметила депутат.

Она добавила, что подала ходатайство к детективу НАБУ с требованием предоставить разрешение на обнародование в СМИ полных материалов досудебного расследования.

"Я публичное лицо и не позволю запятнать свою репутацию", - заявила Скороход.

Дело Скороход: последние новости

Как сообщал УНИАН, Скороход была избрана в Верховную Раду в 2019 году на 93-м избирательном округе, что на Киевщине. Сначала в парламенте она была членом фракции "Слуга народа", но ее исключили из партии. Затем она вошла в группу За будущее.

Скороход неоднократно критиковала действующую власть.

5 декабря 2025 года в доме Скороход проводились обыски. Правоохранителями была разоблачена преступная группа, которую возглавляла именно Скороход.

Ее подозревают в получении крупной взятки. Задокументировано, как она вместе с сообщниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов США. Скороход называла действия правоохранителей "давлением" на оппозицию.

