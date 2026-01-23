'Ваш хозяин в Москве не проживет 100 лет': Сибига ответил на антиукраинские заявления Орбана

По словам главы МИД Украины, план, которого придерживается венгерский премьер, поддерживая Путина, обречен на провал.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на очередную антиукраинскую риторику венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом глава МИД сообщил в сети X.

"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не проживет 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет", - подчеркнул Сибига.

Пророссийская позиция Орбана - что известно

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан систематически и постоянно выступает против вступления Украины в ЕС. С этой целью он блокирует практические переговоры о вступлении Украины в ЕС.

В частности, Орбан недавно подчеркнул, что даже в ближайшие 100 лет в Венгрии не появится парламент, который проголосует за вступление Украины в Евросоюз.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Орбан не сможет заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Более того, подавляющее большинство стран-членов ЕС поддерживают движение Украины к членству в блоке.

